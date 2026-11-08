Kar yağışının etkili olduğu kentlerde kesintisiz ulaşım için ekipler sahaya indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü illerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında bazı illerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının bazı illerde başlamasının ardından kesintisiz ulaşım için mücadeleyi başlattıklarını duyurdu.

Kar yağışı sonrası kesintisiz ulaşım için ekipler görev başında!

"EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için Karayolları ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında. Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Kar yağışı sonrası kesintisiz ulaşım için ekipler görev başında!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala