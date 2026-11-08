Enerji piyasalarını hareketlendiren keşif! Akdeniz'den sevindiren haber

Mısır, Akdeniz'deki Tiba imtiyaz sahasında yaklaşık 200 milyar fit küp doğalgaz rezervine işaret eden yeni bir keşif gerçekleştirdi. 'Nasseem-1X' kuyusunda tespit edilen gazın üretime kazandırılması için boru hattı bağlantısı planlanırken, keşfin ülkenin ithalat bağımlılığını azaltabileceği değerlendiriliyor.

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Mısır, Akdeniz'de gerçekleştirdiği yeni doğalgaz keşfiyle enerji sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Tiba imtiyaz sahasındaki Nasseem-1X arama kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 200 milyar fit küp gaz rezervine işaret eden ön bulgular elde edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, sondaj ve değerlendirme çalışmaları sırasında kuyuda yaklaşık 15 metre kalınlığında gaz taşıyan bir tabaka tespit edildi. Keşfin ardından çıkarılabilir rezerv miktarını ve muhtemel günlük üretim kapasitesini belirlemek üzere teknik incelemelerin sürdüğü, ancak henüz üretim başlangıç tarihinin açıklanmadığı bildirildi.

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ÜRETİM İÇİN BORU HATTI PLANI

Yeni keşfin üretime daha hızlı kazandırılması amacıyla yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda bir boru hattı kurulması planlanıyor. Nasseem-1X kuyusunun mevcut Abu Madi-El Gamil boru hattına bağlanmasıyla mevcut altyapıdan yararlanılması ve üretime geçiş süresinin kısaltılması hedefleniyor.

Tiba imtiyaz sahası, İtalyan enerji şirketi Eni tarafından Avustralyalı Woodside ortaklığıyla işletiliyor. Sondaj faaliyetleri ise Mısır merkezli Petrobel tarafından yürütülüyor.

MISIR'IN İTHALAT BAĞIMLILIĞINI AZALTABİLİR

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, son dönemde arama faaliyetlerine yönelik yatırımların artırılmasının keşifte etkili olduğunu belirtti. Uluslararası enerji şirketlerine yönelik birikmiş ödemelerin tasfiyesinde kaydedilen ilerlemenin de yatırım ortamına katkı sağladığı vurgulandı.

Mısır yönetimi, artan iç talebi karşılamak ve dışarıdan gaz tedarikine bağımlılığı azaltmak amacıyla mevcut sahaların geliştirilmesine ve yeni arama çalışmalarına ağırlık veriyor. Yeni keşfin ticari olarak üretilebilir olduğunun doğrulanması halinde ülkenin yerli doğalgaz arzına katkı sağlaması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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