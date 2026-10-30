Enerjide 2027 hedefleri büyük! Petrol ve doğalgaz için 293 kuyuda sondaj yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2027'de yerli enerji üretimini artırmak için petrol ve doğalgaz aramalarına hız verecek. Yıllık doğalgaz üretiminin 7 milyar metreküpe, günlük ham petrol üretiminin 144 bin varile çıkarılması hedeflenirken kara ve denizlerde 293 kuyuda sondaj yapılacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol ve doğalgaz üretimini artırmak, elektrik ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak ve kritik madenleri ekonomiye kazandırmak için önümüzdeki yıl önemli adımlar atacak. Bu kapsamda yıllık doğalgaz üretiminin 7 milyar metreküpe, günlük ham petrol üretiminin 144 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bu yıl 3,3 milyar metreküp olması beklenen doğalgaz üretiminin gelecek yıl iki katını aşması, günlük petrol üretiminin ise 9 bin varil artması öngörülüyor.

HEM KARADA HEM DE DENİZDE YENİ KUYULAR AÇILACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından arama ve üretim faaliyetleri kapsamında kara ve deniz alanlarında 293 kuyuda sondaj yapılacak, 10 bin 775 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplanacak. Konvansiyonel olmayan kaynakların test edilmesi için çatlatma operasyonlarıyla 15 kuyuda çalışma yürütülmesi planlanırken yurt dışında petrol ve doğalgaz aranması ve üretilmesi amacıyla iki yeni proje anlaşması yapılacak.

Sakarya Gaz Sahası’nda 8 kuyuda sondaj, 12 kuyuda alt tamamlama ve 17 kuyuda üst tamamlama faaliyetlerinin tamamlanması öngörülüyor. Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisinde ise 1 milyar metreküplük kapasite devreye alınarak Türkiye’nin toplam yer altı doğalgaz depolama kapasitesi 7,8 milyar metreküpe ulaşacak.

AKKUYU’DA İKİNCİ ÜNİTEYE GEÇİLECEK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitenin inşaat çalışmaları tamamlanacak. Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santraller için teknoloji sağlayıcı ülke veya şirketlerle yapılacak anlaşmalara esas taslak temel prensipler belirlenecek. Küçük modüler reaktörler ve yeni nesil nükleer teknolojilere yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

ELEKTRİKTE 140 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarında güneş ve rüzgâra dayalı toplam 2 bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi için YEKA yarışması yapılacak. Deniz üstü rüzgâr enerjisinde ise bin megavatlık kapasite için yarışmaya çıkılacak. Güneş enerjisi kurulu gücünün 35 bin 705 megavata, rüzgâr kurulu gücünün 18 bin 10 megavata yükseltilmesiyle toplam elektrik kurulu gücünün 140 bin megavatı aşması hedefleniyor.

KRİTİK MADENLERE YATIRIM

Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri Endüstriyel Üretim Tesisi’nin yapım ihalesi tamamlanacak. Kırka’da yıllık 600 ton kapasiteli lityum karbonat tesisinin kurulumunda yüzde 20’ye, sodyum bor hidrür tesisinde yüzde 85’e ulaşılacak. Bor nitrür üretiminde teknoloji transferini de içeren seçenekler değerlendirilerek yatırım modeli belirlenecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ise maden arama ve araştırmaları kapsamında 700 bin metre sondaj yapacak. Öncelikli madenlerin yurt dışında aranması için iki proje oluşturulacak. Madencilik ihracatının da 7 milyar dolara, bor ürünü satışının 2,5 milyon tona ulaşması öngörülüyor.

Enerjide 2027 hedefleri büyük! Petrol ve doğalgaz için 293 kuyuda sondaj yapılacak

ISITMA VE SOĞUTMAYA YENİ STRATEJİ

Enerjinin verimli kullanılması için Ulusal Isıtma ve Soğutma Strateji Belgesi hazırlanacak. Kamu binalarında 2030 yılı için belirlenen yüzde 30 tasarruf hedefi kapsamında 2 bin 700 binada izleme yapılacak. Yerli hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik testler sürdürülürken kömürden hidrojen üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Organomineral gübre üretim tesisinin kurulumu da tamamlanacak.

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