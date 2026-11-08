Türkiye'de evcil hayvan sahipliği hızla artarken onlara yönelik ürünlerin pazarı 70 milyar liraya ulaştı. Mama, veteriner, aşı, kısırlaştırma, kuaför, sigorta ve otel giderleri, yıllık bakım faturasını yüz binlerce liraya yükseltiyor.

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Türkiye'de evcil hayvan ürünleri pazarının büyüklüğü 2024 yılında 41 milyar lira iken bugün yaklaşık 70 milyar liraya yükseldi. Böylece pazar bir yılda nominal olarak yüzde 70'in üzerinde büyüdü. Sektörde önümüzdeki dönem için yaklaşık yüzde 25'lik büyüme beklentisi bulunuyor.

2017'de evcil hayvanı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 23 iken bugün bu oran yüzde 38'e çıktı. En düşük gelir grubunda sahiplik oranı yüzde 32, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 41 olarak ölçüldü. Hane bazlı değerlendirmelerde her 100 evin yaklaşık 14'ünde kedi, 5'inde köpek bulunduğu belirtiliyor.

Hayvan sevgisine yüksek maliyet: Evcil hayvana çocuk bakımı kadar harcama

KAYITLI 2 MİLYON 371 BİN 788 HAYVAN

Tarım ve Orman Bakanlığının mikroçip kayıtlarına dayandırılan verilere göre 2021'den itibaren kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı. Bu hayvanların 1 milyon 421 bin 622'sini kediler, 950 bin 125'ini köpekler oluşturuyor. Söz konusu rakamlar kayıtlı hayvanları kapsarken kayıt dışı hayvanlar bu sayının dışında kalıyor.

MAMA ÜCRETİ BEL BÜKÜYOR

Çevrim içi satış platformlarında 15 kilogramlık ekonomik kedi maması 1.500 liradan başlarken 10 kilogramlık Pro Plan kedi maması 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Köpek mamalarında da 15 kilogramlık ekonomik ürün 750 liradan satılırken 16,5 kilogramlık Pro Plan 5 bin 500 liraya ulaşıyor.

Hayvan sevgisine yüksek maliyet: Evcil hayvana çocuk bakımı kadar harcama

Tüketim miktarına göre yapılan örnek hesaplamada, 4 kilogramlık bir kedinin aylık 1,5-1,65 kilogram mama ihtiyacı 127-584 liraya mal oluyor. Buna aylık 400-800 liralık kum gideri de eklendiğinde yalnızca kuru mama ve kum için yıllık harcama 6 bin 300-16 bin 600 lirayı buluyor. 20 kilogramlık bir köpeğin aylık 7,8-9,3 kilogram mama tükettiği varsayımıyla ekonomik ürünlerde aylık fatura 322-384 lira, üst segmentte ise 1.979-2 bin 361 lira arasında değişiyor.

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TATİLLERİ DE VAR

Evcil hayvan sahipleri için tatil ve seyahat dönemleri de yeni bir gider kalemi oluşturuyor. İstanbul'da bir köpek otelinin 2026 fiyat listesinde günlük konaklama 1.500 lira, aylık konaklama ise 30 bin lira olarak açıklanıyor. Günlük ücret üzerinden hesaplandığında üç günlük konaklama 4 bin 500, yedi günlük konaklama 10 bin 500, 10 günlük konaklama ise 15 bin liraya ulaşıyor.

Hayvan sevgisine yüksek maliyet: Evcil hayvana çocuk bakımı kadar harcama

VETERİNER MUAYENE ÜCRETİ 2 BİN LİRA

Evcil hayvan sahiplerinin bütçesini zorlayan bir diğer kalem, veteriner hizmetleri. İstanbul Veteriner Hekimler Odasının 2026 yılı ikinci dönem tarifesine göre genel muayene ücreti 2 bin liraya, acil muayene 2 bin 700 liraya, mesai dışı muayene ise 4 bin liraya ulaşıyor. Uzman veteriner hekim muayenesi için ücret 3 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Aşı ve tedavi işlemleri ise faturayı daha da artırıyor.

Veteriner faturalarının yükselmesiyle evcil hayvan sigortaları da yeni bir harcama alanı olarak öne çıkıyor. 2026 yılına ait karşılaştırma platformlarında yer alan poliçe örneklerinde Allianz Mini 1.950, Midi 2 bin 950, Maxi 4 bin 430 lira yıllık primle listeleniyor. Zurich Standart poliçesi 4 bin 584, Anadolu Temel 6 bin, Zurich Premium ise 9 bin 792 lira seviyesinde bulunuyor.

Hayvan sevgisine yüksek maliyet: Evcil hayvana çocuk bakımı kadar harcama

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