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Yargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak

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Yargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak
Başlık ResmiYargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İstanbul’da villa komşularının köpek krizinde son sözü söyleyen Yargıtay, hayvanın siteden uzaklaştırılamayacağına hükmetti. Daire, kulübenin ortak alandan kaldırılıp bağımsız bölüme çekilmesini kararlaştırdı.

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|
Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Toplu hayat alanlarında geçerli olan site kuralları ve komşuluk hukuku, evcil hayvan besleme konusunda kat malikleri arasında sıkça hukuki anlaşmazlıklara sebep olabiliyor. Benzer bir olay İstanbul’da bulunan bir villa sitesinde yaşandı.

Yan yana bulunan iki villadan birinin sahibi, komşusunun beslediği köpeğin kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini, eve girip çıkarken korkuya sebep olduğunu belirterek dava açtı.

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Site yönetim planında köpek beslenmesinin yasak olduğunu da ifade eden davacı, köpeğin siteden uzaklaştırılmasını talep etti. Davalı villa sahibi ise köpeğin çevreye rahatsızlık vermediğini, sitede evcil hayvan beslenmesini yasaklayan bir düzenleme bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

Yargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak
Başlık ResmiYargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak

‘VİLLADAN UZAKLAŞTIRILSIN’

Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, köpeğin villadan uzaklaştırılmasına karar verdi. Davalının istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi, site yönetim planında evcil hayvan beslenmesine ilişkin yasak bulunduğuna dikkati çekerek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

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KARARI BOZDU

Son sözü ise Yargıtay söyledi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, ev hayvanlarının maliklerin kendi bağımsız alanlarında barındırılması gerektiği düzenlemeye işaret etti. Yargıtay, köpeğin villadan tamamen uzaklaştırılmasına karar verilemeyeceğini kaydetti.

Yargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak
Başlık ResmiYargıtay, evcil hayvan krizine 'sınır' çizdi: Komşu köpeğine ortak alan yasak

Daire köpeğin kulübesinin ortak alandan kaldırılmasına, villanın kendi sınırları içerisinde barındırılmasına karar verdi. Bu gerekçeyle Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını ortadan kaldırdı ve ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

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