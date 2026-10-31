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3. Sayfa

İstanbul'da kaybolan Alman turistin hikâyesi şaşırttı! Hastanede bulundu

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İstanbul'da kaybolan Alman turistin hikâyesi şaşırttı! Hastanede bulundu
Başlık Resmiİstanbul'da kaybolan Alman turistin hikâyesi şaşırttı! Hastanede bulundu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İstanbul'a geldikten sonra kendisinden haber alınamayan ve Alman polisi tarafından kayıp ilanı verilen 39 yaşındaki turist Alisa Nikolova-Merx’in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Almanya'nın Schlüchtern kentinde yaşayan 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, 18 Ekim'de Sofya'dan İstanbul'a geldi. Yakınlarının 23 Ekim'den itibaren kendisinden haber alamadıklarını bildirmesi üzerine Hessen polisi tarafından arama çalışması başlatıldı.

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Alman polisi, kayıp kadının fotoğrafını yayımlayarak Nikolova-Merx'in son olarak İstanbul Havalimanı'nda görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, kadının çaresiz ve yardıma muhtaç durumda olabileceği belirtildi.

Yapılan araştırmada, Nikolova-Merx'in 23 Ekim'de Frankfurt'a dönmek üzere uçak bileti aldığı ancak biletini iptal ederek uçuşa katılmadığı tespit edildi. İstanbul'da bir otelde konakladığı belirlenen Alman turistin, başını çarpmasının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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