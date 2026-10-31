Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarında evsiz ve kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için valiliklere genelge gönderdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında ihtiyaç sahiplerine kamu misafirhaneleri ve otellerde barınma imkânı sağlanacak, gıda, giyim, sağlık ve psikososyal destek verilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta kalan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla valiliklere, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge yolladı.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge çerçevesinde, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın bile kalmaması amacıyla il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 81 ile genelge! Kimsesizlere kış desteği

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Kimsesizlerin barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak.

Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala