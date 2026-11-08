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Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? Steam mevsimsel indirim takvimi

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Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? Steam mevsimsel indirim takvimi
Başlık ResmiSteam kış indirimleri ne zaman başlıyor? Steam mevsimsel indirim takvimi

Steam’de sonbahar indirimlerinin ardından oyunseverlerin gözü kış kampanyasında. Yaz ve kış indirimleri, platformun yıl boyunca düzenlediği kampanyalar arasında öne çıkıyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman, hangi tarihte başlayıp bitecek?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Valve, Steam’in mevsimsel indirim takvimini aylar öncesinden yayımlıyor. Oyuncular böylece bir sonraki büyük kampanyanın ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini resmi takvimden öğrenebiliyor. Steam’de neredeyse her ay belirli bir oyun türüne ya da temaya odaklanan festivaller düzenleniyor. Mağaza geneline yayılan dört büyük kampanya ise ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış indirimleri.

Steam kış indirimleri, hem büyük yapımlar hem de keşfedilmemiş bağımsız oyunlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Aksiyon, RPG, strateji, simülasyon, macera, korku, yarış oyunları gibi çok farklı kategorilerde avantajlar sunulacak.

Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? Steam mevsimsel indirim takvimi
Başlık ResmiSteam kış indirimleri ne zaman başlıyor? Steam mevsimsel indirim takvimi

STEAM KIŞ İNDİRİM TAKVİMİ

Yayımlanan takvime göre Steam Kış İndirimi, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. İndirimler 18 gün sürecek ve 4 Ocak 2027 Pazartesi günü saat 21.00’de sona erecek. Oyuncular etkinlik sırasında 2026 Steam Ödülleri için de oy kullanabilecek.

Steam, mağaza genelinde yılda dört mevsimsel indirim düzenliyor. Kış kampanyasını mart ayında bir haftalık ilkbahar indirimi, haziranda ise iki haftalık yaz indirimi izleyecek.

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