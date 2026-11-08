Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 70 yaşında hayatını kaybetti.
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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Detaylar birazdan...
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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Detaylar birazdan...
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