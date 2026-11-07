İSKİ su kesintisi 7 Kasım! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ su kesintisi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanıyor. İSKİ tarafından paylaşılan arıza ve kesinti bilgileri, su kesintisinden etkilenen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde suların ne zaman geleceği ve kesintilerin saat kaçta sona ereceği araştırılıyor.
İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü yaşanan su kesintilerine ilişkin İSKİ'nin güncel arıza programı takip ediliyor. Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Güngören ve Sultangazi ilçelerinin kesinti sorgulama ekranında yer almasıyla birlikte vatandaşlar, suyun yeniden verileceği saatleri öğrenmek istiyor. İlçe ve mahalle bazında kesinti bilgileri ile tahmini onarım saatleri İSKİ'nin arıza sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
15 Temmuz Mah., Barbaros Mah., Çınar Mah., Demirkapı Mah., Fevzi Çakmak Mah., İnönü Mah., Kazım Karabekir Mah., Kemalpaşa Mah., Merkez Mah., Sancaktepe Mah., Yavuzselim Mah., Yenigün Mah., Yıldıztepe Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi
07.11.2026 13:31
Tahmini Bitiş
07.11.2026 18:00
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
Bahçelievler Mah.,Cumhuriyet Mah., Çobançeşme Mah., Fevzi Çakmak., Hürriyet Mah., Kocasinan Mah., Merkez Mah. Yenibosna, Sivayuşpaşa Mah., Soğanlı Mah., Şirinevler Mah., Zafer Mah.,
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi
07.11.2026 13:31
Tahmini Bitiş
07.11.2026 18:00
BEYKOZ SU KESİNTİSİ
Anadolu Hisarı Mah., Kavacık Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi
07.11.2026 13:40
Tahmini Bitiş
07.11.2026 18:00
ESENLER SU KESİNTİSİ
Fatih Mah / Esenler
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi
07.11.2026 13:31
Tahmini Bitiş
07.11.2026 18:00
GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ
Akıncılar Mah., Gençosman Mah., Güneştepe Mah., Güven Mah., Haznedar Mah., Mareşal Çakmak Mah., Merkez Mah., Sanayi Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi
07.11.2026 13:31
Tahmini Bitiş
07.11.2026 18:00
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
50.yıl Mah., Uğur Mumcu Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
07.11.2026 11:59
Tahmini Bitiş
07.11.2026 17:00