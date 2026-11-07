İSKİ su kesintisi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanıyor. İSKİ tarafından paylaşılan arıza ve kesinti bilgileri, su kesintisinden etkilenen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde suların ne zaman geleceği ve kesintilerin saat kaçta sona ereceği araştırılıyor.

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İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü yaşanan su kesintilerine ilişkin İSKİ'nin güncel arıza programı takip ediliyor. Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Güngören ve Sultangazi ilçelerinin kesinti sorgulama ekranında yer almasıyla birlikte vatandaşlar, suyun yeniden verileceği saatleri öğrenmek istiyor. İlçe ve mahalle bazında kesinti bilgileri ile tahmini onarım saatleri İSKİ'nin arıza sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

15 Temmuz Mah., Barbaros Mah., Çınar Mah., Demirkapı Mah., Fevzi Çakmak Mah., İnönü Mah., Kazım Karabekir Mah., Kemalpaşa Mah., Merkez Mah., Sancaktepe Mah., Yavuzselim Mah., Yenigün Mah., Yıldıztepe Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

07.11.2026 13:31

Tahmini Bitiş

07.11.2026 18:00

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Bahçelievler Mah.,Cumhuriyet Mah., Çobançeşme Mah., Fevzi Çakmak., Hürriyet Mah., Kocasinan Mah., Merkez Mah. Yenibosna, Sivayuşpaşa Mah., Soğanlı Mah., Şirinevler Mah., Zafer Mah.,

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

07.11.2026 13:31

Tahmini Bitiş

07.11.2026 18:00

İSKİ su kesintisi 7 Kasım! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Anadolu Hisarı Mah., Kavacık Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

07.11.2026 13:40

Tahmini Bitiş

07.11.2026 18:00

ESENLER SU KESİNTİSİ

Fatih Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

07.11.2026 13:31

Tahmini Bitiş

07.11.2026 18:00

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Akıncılar Mah., Gençosman Mah., Güneştepe Mah., Güven Mah., Haznedar Mah., Mareşal Çakmak Mah., Merkez Mah., Sanayi Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

07.11.2026 13:31

Tahmini Bitiş

07.11.2026 18:00

İSKİ su kesintisi 7 Kasım! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

50.yıl Mah., Uğur Mumcu Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

07.11.2026 11:59

Tahmini Bitiş

07.11.2026 17:00

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