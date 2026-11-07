İzmir elektrik kesintisi programı, 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre Bornova, Bayraklı, Buca, Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçenin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım, yenileme ve trafo çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler belli oldu.

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İzmir'de 8 Kasım Pazar ve 9 Kasım Pazartesi günlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından açıklanan çalışma programında şebeke bakımı, kapasite artışı, ağaç kesimi ve trafo bakım işlemleri nedeniyle elektrik verilemeyecek mahalleler yer aldı. İlçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde vatandaşlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve saat kaçta geleceğini araştırıyor

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9 KASIM GEDİZ ELEKTRİK

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857979

Kemalpaşa (7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk.)

09.11.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858115

İnönü (816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 980. Sk., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

09.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858127

Kızılay (728. Sk., Ersoy Cd., Hürriyet Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

Planlandı

09.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861034

Çamiçi

Planlandı

09.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861035

Kayadibi

Planlandı

09.11.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861037

Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3860937

Alpaslan (1615/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/16. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1620/12. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk., 2188/5. Sk., 2188/7. Sk., 2188/8. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2191/2. Sk., 2192. Sk., 2193/4. Sk., 2193/5. Sk.), Muhittin Erener (2095/1. Sk., 2095/2. Sk., 2104. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2124/7. Sk., 2143. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2174/2. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2176/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

Planlandı

08.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3860938

Alpaslan (1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1620/66. Sk., 2183. Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/7. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/23. Sk., 1615/5. Sk., 1637/17. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857698

Örnekkent (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., Zübeyde Hanım Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861052

Hatay (Bayındır Yolu Cd., Hanife Öğretmen Cd.), Sadıkpaşa (Bayındır Yolu Cd., Demiryolu Üstü Küme Evleri, Menderes Blv.)

Planlandı

08.11.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861059

Hatay (Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv.), Sadıkpaşa (Ağustoslu Sk., Aydınlık Sk., Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv., Mevlana Sk., Necip Fazıl Sk., Orhan Gazi Sk., Şehitler Cd., Sokullu Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yeni (Hanife Öğretmen Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858867

Küçükkaya (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu), Yalnızev (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu)

Planlandı

08.11.2026

13:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858879

Küçükkaya (Atatürk Blv., Kadriye Sk., Küçükkaya Köy Yolu)

Planlandı

08.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3861192

Zeytindağ

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3861084

Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3861192

Çandarlı

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858895

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858896

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3861075

Mordoğan (106. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., Atatürk Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

08.11.2026

07:00 - 07:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860952

Alaybey (1671. Sk., 1673. Sk., 1674. Sk., 1675. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1681. Sk., 1682. Sk., 1683. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1687. Sk., 1689. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1700. Sk., Ali İhsan Ünal Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk., Metin Altıok Sk., Şehit Asım Aksoy Cd., Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk.), Bahariye (1671. Sk., 1690. Sk., 1690/1. Sk., 1856. Sk., 1856/1. Sk., 1856/2. Sk., 1858. Sk., 1862. Sk., 1863. Sk., 1864. Sk., 1865. Sk., 1866. Sk., 1867. Sk., 1868. Sk., 1870. Sk., 1870/1. Sk., 1871. Sk., 1872. Sk., 1872/1. Sk., 1874. Sk., 1875. Sk., 2006. Sk., Hidayet Erzeybek Cd., Müjgan Barutçu Sk., Şehit İbrahim Er Sk., Yaşar Aksoy Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Bahçelievler (1671. Sk., 1703/1. Sk., 1707. Sk., 1849/1. Sk., 1849/5. Sk., 1849/7. Sk., 1850/1. Sk., 1852. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1859. Sk., Cahit Atay Sk., Orhan Şaik Gökyay Cd., Şehit İbrahim Er Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., Yaşar Aksoy Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Tersane (1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1670. Sk., 1671. Sk., 1672/1. Sk., 1672/2. Sk., 1674/1. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., Şehit Asım Aksoy Cd.), Tuna (1671. Sk., 1673. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1690. Sk., 1694. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1710. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., Doktor Tibet Kızılcan Sk., Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk., İbrahim Yılmaz Sk., İsmail Özkunt Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk., Metin Altıok Sk., Park İçi Yolu, Salah Birsel Sk., Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk., Tiyatro Sk., Yalı Blv.)

Planlandı

08.11.2026

07:30 - 08:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860955

Bahriye Üçok (1763/2. Sk., 1764. Sk., 1822. Sk., 1823. Sk., 1824. Sk., 1824/1. Sk., 1827. Sk., 1835/1. Sk., 1843/3. Sk., 1854. Sk., 1879/3. Sk., Atatürk Blv., Berin Taşan Sk., Girne Blv., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd., Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun Sk.), Nergiz (Berin Taşan Sk., Girne Blv.)

Planlandı

08.11.2026

08:00 - 08:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860956

Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1726. Sk., 1727. Sk., 1728. Sk., 1734. Sk., 1735. Sk., 1737. Sk., 1739. Sk., 1740/1. Sk., 1741. Sk., Çevik Ersin Temel Sk., Fazıl Bey Cd., Hüseyin Çağlayan Sk., Kemal Paşa Cd., Osman Bey Park İçi Yolu, Otopark, Park İçi Yolu, Sancar Maruflu Sk., Ulvi Başman Sk., Yalı Blv.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852730

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Gençlik Cd., HAYVANKIRAN, Koşar Sk., Paşayeri Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, TEK ÇINAR, Yeni Nesil Cd.), Armutlu Hürriyet (2603/1. Sk., 2603/2, AYDERESİ SULUK, Bozürük Sk., Küçüktepe Sk., Küçüktepe Sokak), Aşağıkızılca (2034. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852746

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Koşar Sk., Sanayi Cd.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3860039

Mehmet Akif Ersoy (1. Öteyaka Küme Evleri, 2. Öteyaka Küme Evleri, 503. Sk., Çayırlar Küme Evleri, Çayırlar Küme Yolu, Harıldak Küme Evleri, Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif Küme Evleri, Öteyaka-2 Küme Yolu, Sayra Çınar Küme Evleri, SAYRA KÜMEEVLER, Taşlıyol), Örnekköy, Soğukpınar (370. Sk., Kemalpaşa Cd., Soğukpınar Küme Evleri), Yukarıkızılca Merkez

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3859066

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Fatih (Sazkovan Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861122

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Planlandı

09.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861128

Ovacık (Mercanyurdu Küme Evleri), Uzunköy (Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri)

Planlandı

09.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861133

Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Planlandı

09.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861137

İğdeli (Kırmustafalar Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri), Taşlıyatak (Demirayaklar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

12:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3859419

85. Yıl Cumhuriyet, Kesik

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861212

Konaklı (Yeniçeşme Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu)

Planlandı

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861216

Büyükavulcuk, Yolüstü

Planlandı

09.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861228

Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861321

Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy

Planlandı

09.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861981

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri), Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

SERERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3861256

Akarca (100/10. Sk., 100/8. Sk., 2184. Sk., 2184/1. Sk., 2184/2. Sk., 2184/3. Sk., 2184/5. Sk., 2184/7. Sk., 2184/9. Sk., 2186. Sk., 2186/10. Sk., 2186/2. Sk., 2186/3. Sk., 2186/4. Sk., 2186/5. Sk., 2186/8. Sk., 2199. Sk.), Hıdırlık (100/8. Sk.)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3861953

İstiklal, Yazıbaşı (216. Sk., 218. Sk., 224. Sk., 339. Sk., 9207. Sk., 9208. Sk., 9209. Sk., 9226. Sk., 9230/1. Sk., Açelya Sk., Akdeniz Sk., Atatürk Cd., Atmaca Sk., Balkan Cd., Begonya Sk., Bülbül Sk., Deniz Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Fırat Sk., Keklik Sk., Kiraz Sk., Kumru Sk., Marmara Sk., Namık Kemal Cd., Pizza Pizza Sk., Pınar Sk., Serçe Sk., Şirin Sk., Turna Sk., Zeki Müren Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

04:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3861427

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860023

Seyhan (630/3. Sk., 657. Sk., 659/14. Sk., 661. Sk., 663. Sk., 663/1. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 667/2. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860028

Seyhan (657. Sk., 659/6. Sk., 660. Sk., 660/2. Sk., 661/1. Sk., 661/4. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 667. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860034

İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860049

Güven (397. Sk., Onat Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 405. Sk., Onat Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 362. Sk., 368. Sk., Onat Cd.)

Planlandı

08.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860058

Çaldıran (3587. Sk., 3591/2. Sk., 433/21. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/4. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3860058

Lale (3587. Sk., 3587/1. Sk., 3588. Sk., 3589. Sk., 3591/1. Sk., 3591/2. Sk.)

Planlandı

08.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3861318

Halkapınar (1204/9. Sk.), Mersinli (2818. Sk., 2818/1. Sk., 2819. Sk., 2820. Sk., 2821. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2839. Sk., Eshot Genel Müdürlüğü Atölye Şefliği İçi Yolu, Şehitler Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861014

Gümüldür Atatürk (6304. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6313. Sk., 6314. Sk., 6321. Sk., 6322/1. Sk., 6323. Sk., 6331. Sk., 6337. Sk., 6339. Sk., Abdi İpekçi Cd., Hürriyet Cd., Klaros Cd., Lebedos Cd., Meryem Ana Cd., Sahil Cd., Sevgi Cd.)

Planlandı

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861080

Altıntepe (902. Sk., 903. Sk., Kona Küme Evleri, Öztürkler Sk.), Develi (903. Sk.), Gölcükler, Tekeli Fevzi Çakmak

Planlandı

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861085

Altıntepe (Armutluk 3. Sk.), Gazipaşa (701. Sk.), Gölcükler (701. Sk., 799. Sk., Armutluk 3. Sk., İstasyon Cd., Sinafaklar Sk.), Görece Cumhuriyet (5120. Sk., 5125. Sk., 701. Sk., Ahmet Necdet Sezer Blv., Cemal Gürsel Blv., Çevre Yolu, Gülçırpı Cd., Mithatpaşa Cd., Süleyman Demirel Blv.), Hürriyet (5114. Sk., Süleyman Demirel Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861065

Korutürk (Baraj Yolu Sk., Yaşam Sk.), Teleferik

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860954

Küçük Çiğli (8780/11. Sk., 8780/2. Sk., 8780/27. Sk., 8780/28. Sk., 8780/29. Sk., 8780/3. Sk., 8780/32. Sk., 8780/33. Sk., 8780/34. Sk., 8780/7. Sk., 8780/8. Sk., Murat Karayalçın Blv.)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

08.11.2026

08:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861309

Umut (3835. Sk., 3835/1. Sk., 3837. Sk., 3839. Sk., 3848. Sk., 3850. Sk., 3855. Sk., 3856. Sk., 3858. Sk., 3859. Sk., 3859/1. Sk., 3860. Sk., 3860/1. Sk., 3861. Sk., 3863. Sk., 3865. Sk., 3868/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

Planlandı

08.11.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861310

Devrim (3798. Sk., 3802. Sk., 3814. Sk., 3815. Sk., 3816. Sk., 3817. Sk., 3818/1. Sk., 5714/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Kibar (3800. Sk., 3813/1. Sk., 3813/2. Sk., 5714/1. Sk.), Umut (3838. Sk., 3839/1. Sk., 3867. Sk., 3876. Sk., 3877. Sk., 3878. Sk., 3878/1. Sk., Eski İzmir Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)

Planlandı

08.11.2026

13:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861313

Gazi (3876/2. Sk., 3880. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk., Murat Yolu), Umut (3839. Sk., 3866. Sk., 3867. Sk., 3868. Sk., 3868/2. Sk., 3868/3. Sk., 3880. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk.)

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