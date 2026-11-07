İzmir elektrik kesintisi 8-9 Kasım GEDİZ elektrik (Bornova, Bayraklı, Buca, Konak...)
İzmir elektrik kesintisi programı, 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre Bornova, Bayraklı, Buca, Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçenin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım, yenileme ve trafo çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler belli oldu.
İzmir'de 8 Kasım Pazar ve 9 Kasım Pazartesi günlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından açıklanan çalışma programında şebeke bakımı, kapasite artışı, ağaç kesimi ve trafo bakım işlemleri nedeniyle elektrik verilemeyecek mahalleler yer aldı. İlçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde vatandaşlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve saat kaçta geleceğini araştırıyor
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9 KASIM GEDİZ ELEKTRİK
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
12:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3857979
Kemalpaşa (7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk.)
09.11.2026
09:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858115
İnönü (816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 980. Sk., Turgut Reis Cd.)
Planlandı
09.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858127
Kızılay (728. Sk., Ersoy Cd., Hürriyet Cd.)
Planlandı
09.11.2026
15:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861034
Çamiçi
Planlandı
09.11.2026
15:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861035
Kayadibi
Planlandı
09.11.2026
15:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861037
Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3860937
Alpaslan (1615/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/16. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1620/12. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk., 2188/5. Sk., 2188/7. Sk., 2188/8. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2191/2. Sk., 2192. Sk., 2193/4. Sk., 2193/5. Sk.), Muhittin Erener (2095/1. Sk., 2095/2. Sk., 2104. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2124/7. Sk., 2143. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2174/2. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2176/1. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3860938
Alpaslan (1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1620/66. Sk., 2183. Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/7. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/23. Sk., 1615/5. Sk., 1637/17. Sk.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3857698
Örnekkent (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., Zübeyde Hanım Cd.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861052
Hatay (Bayındır Yolu Cd., Hanife Öğretmen Cd.), Sadıkpaşa (Bayındır Yolu Cd., Demiryolu Üstü Küme Evleri, Menderes Blv.)
Planlandı
08.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861059
Hatay (Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv.), Sadıkpaşa (Ağustoslu Sk., Aydınlık Sk., Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv., Mevlana Sk., Necip Fazıl Sk., Orhan Gazi Sk., Şehitler Cd., Sokullu Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yeni (Hanife Öğretmen Cd.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:30 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858867
Küçükkaya (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu), Yalnızev (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu)
Planlandı
08.11.2026
13:30 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858879
Küçükkaya (Atatürk Blv., Kadriye Sk., Küçükkaya Köy Yolu)
Planlandı
08.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3861192
Zeytindağ
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3861084
Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3861192
Çandarlı
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858895
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858896
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3861075
Mordoğan (106. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., Atatürk Cd.)
08.11.2026
07:00 - 07:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860952
Alaybey (1671. Sk., 1673. Sk., 1674. Sk., 1675. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1681. Sk., 1682. Sk., 1683. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1687. Sk., 1689. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1700. Sk., Ali İhsan Ünal Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk., Metin Altıok Sk., Şehit Asım Aksoy Cd., Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk.), Bahariye (1671. Sk., 1690. Sk., 1690/1. Sk., 1856. Sk., 1856/1. Sk., 1856/2. Sk., 1858. Sk., 1862. Sk., 1863. Sk., 1864. Sk., 1865. Sk., 1866. Sk., 1867. Sk., 1868. Sk., 1870. Sk., 1870/1. Sk., 1871. Sk., 1872. Sk., 1872/1. Sk., 1874. Sk., 1875. Sk., 2006. Sk., Hidayet Erzeybek Cd., Müjgan Barutçu Sk., Şehit İbrahim Er Sk., Yaşar Aksoy Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Bahçelievler (1671. Sk., 1703/1. Sk., 1707. Sk., 1849/1. Sk., 1849/5. Sk., 1849/7. Sk., 1850/1. Sk., 1852. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1859. Sk., Cahit Atay Sk., Orhan Şaik Gökyay Cd., Şehit İbrahim Er Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., Yaşar Aksoy Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Tersane (1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1670. Sk., 1671. Sk., 1672/1. Sk., 1672/2. Sk., 1674/1. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., Şehit Asım Aksoy Cd.), Tuna (1671. Sk., 1673. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1690. Sk., 1694. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1710. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., Doktor Tibet Kızılcan Sk., Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk., İbrahim Yılmaz Sk., İsmail Özkunt Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk., Metin Altıok Sk., Park İçi Yolu, Salah Birsel Sk., Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk., Tiyatro Sk., Yalı Blv.)
Planlandı
08.11.2026
07:30 - 08:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860955
Bahriye Üçok (1763/2. Sk., 1764. Sk., 1822. Sk., 1823. Sk., 1824. Sk., 1824/1. Sk., 1827. Sk., 1835/1. Sk., 1843/3. Sk., 1854. Sk., 1879/3. Sk., Atatürk Blv., Berin Taşan Sk., Girne Blv., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd., Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun Sk.), Nergiz (Berin Taşan Sk., Girne Blv.)
Planlandı
08.11.2026
08:00 - 08:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3860956
Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1726. Sk., 1727. Sk., 1728. Sk., 1734. Sk., 1735. Sk., 1737. Sk., 1739. Sk., 1740/1. Sk., 1741. Sk., Çevik Ersin Temel Sk., Fazıl Bey Cd., Hüseyin Çağlayan Sk., Kemal Paşa Cd., Osman Bey Park İçi Yolu, Otopark, Park İçi Yolu, Sancar Maruflu Sk., Ulvi Başman Sk., Yalı Blv.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Yalı Blv.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852730
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Gençlik Cd., HAYVANKIRAN, Koşar Sk., Paşayeri Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, TEK ÇINAR, Yeni Nesil Cd.), Armutlu Hürriyet (2603/1. Sk., 2603/2, AYDERESİ SULUK, Bozürük Sk., Küçüktepe Sk., Küçüktepe Sokak), Aşağıkızılca (2034. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3852746
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Koşar Sk., Sanayi Cd.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3860039
Mehmet Akif Ersoy (1. Öteyaka Küme Evleri, 2. Öteyaka Küme Evleri, 503. Sk., Çayırlar Küme Evleri, Çayırlar Küme Yolu, Harıldak Küme Evleri, Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif Küme Evleri, Öteyaka-2 Küme Yolu, Sayra Çınar Küme Evleri, SAYRA KÜMEEVLER, Taşlıyol), Örnekköy, Soğukpınar (370. Sk., Kemalpaşa Cd., Soğukpınar Küme Evleri), Yukarıkızılca Merkez
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Fiziki İrtibat
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3859066
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Fatih (Sazkovan Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861122
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
Planlandı
09.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861128
Ovacık (Mercanyurdu Küme Evleri), Uzunköy (Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri)
Planlandı
09.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861133
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
Planlandı
09.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861137
İğdeli (Kırmustafalar Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri), Taşlıyatak (Demirayaklar Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
12:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3859419
85. Yıl Cumhuriyet, Kesik
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861212
Konaklı (Yeniçeşme Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu)
Planlandı
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861216
Büyükavulcuk, Yolüstü
Planlandı
09.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861228
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861321
Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy
Planlandı
09.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861981
Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri), Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)
SERERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3861256
Akarca (100/10. Sk., 100/8. Sk., 2184. Sk., 2184/1. Sk., 2184/2. Sk., 2184/3. Sk., 2184/5. Sk., 2184/7. Sk., 2184/9. Sk., 2186. Sk., 2186/10. Sk., 2186/2. Sk., 2186/3. Sk., 2186/4. Sk., 2186/5. Sk., 2186/8. Sk., 2199. Sk.), Hıdırlık (100/8. Sk.)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3861953
İstiklal, Yazıbaşı (216. Sk., 218. Sk., 224. Sk., 339. Sk., 9207. Sk., 9208. Sk., 9209. Sk., 9226. Sk., 9230/1. Sk., Açelya Sk., Akdeniz Sk., Atatürk Cd., Atmaca Sk., Balkan Cd., Begonya Sk., Bülbül Sk., Deniz Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Fırat Sk., Keklik Sk., Kiraz Sk., Kumru Sk., Marmara Sk., Namık Kemal Cd., Pizza Pizza Sk., Pınar Sk., Serçe Sk., Şirin Sk., Turna Sk., Zeki Müren Sk.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
04:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3861427
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860023
Seyhan (630/3. Sk., 657. Sk., 659/14. Sk., 661. Sk., 663. Sk., 663/1. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 667/2. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860028
Seyhan (657. Sk., 659/6. Sk., 660. Sk., 660/2. Sk., 661/1. Sk., 661/4. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 667. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860034
İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860049
Güven (397. Sk., Onat Cd.), Laleli (397. Sk., 399. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 405. Sk., Onat Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 362. Sk., 368. Sk., Onat Cd.)
Planlandı
08.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3860058
Çaldıran (3587. Sk., 3591/2. Sk., 433/21. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/4. Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3860058
Lale (3587. Sk., 3587/1. Sk., 3588. Sk., 3589. Sk., 3591/1. Sk., 3591/2. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3861318
Halkapınar (1204/9. Sk.), Mersinli (2818. Sk., 2818/1. Sk., 2819. Sk., 2820. Sk., 2821. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2839. Sk., Eshot Genel Müdürlüğü Atölye Şefliği İçi Yolu, Şehitler Cd.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861014
Gümüldür Atatürk (6304. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6313. Sk., 6314. Sk., 6321. Sk., 6322/1. Sk., 6323. Sk., 6331. Sk., 6337. Sk., 6339. Sk., Abdi İpekçi Cd., Hürriyet Cd., Klaros Cd., Lebedos Cd., Meryem Ana Cd., Sahil Cd., Sevgi Cd.)
Planlandı
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861080
Altıntepe (902. Sk., 903. Sk., Kona Küme Evleri, Öztürkler Sk.), Develi (903. Sk.), Gölcükler, Tekeli Fevzi Çakmak
Planlandı
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861085
Altıntepe (Armutluk 3. Sk.), Gazipaşa (701. Sk.), Gölcükler (701. Sk., 799. Sk., Armutluk 3. Sk., İstasyon Cd., Sinafaklar Sk.), Görece Cumhuriyet (5120. Sk., 5125. Sk., 701. Sk., Ahmet Necdet Sezer Blv., Cemal Gürsel Blv., Çevre Yolu, Gülçırpı Cd., Mithatpaşa Cd., Süleyman Demirel Blv.), Hürriyet (5114. Sk., Süleyman Demirel Blv.)
BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3861065
Korutürk (Baraj Yolu Sk., Yaşam Sk.), Teleferik
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860954
Küçük Çiğli (8780/11. Sk., 8780/2. Sk., 8780/27. Sk., 8780/28. Sk., 8780/29. Sk., 8780/3. Sk., 8780/32. Sk., 8780/33. Sk., 8780/34. Sk., 8780/7. Sk., 8780/8. Sk., Murat Karayalçın Blv.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.11.2026
08:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861309
Umut (3835. Sk., 3835/1. Sk., 3837. Sk., 3839. Sk., 3848. Sk., 3850. Sk., 3855. Sk., 3856. Sk., 3858. Sk., 3859. Sk., 3859/1. Sk., 3860. Sk., 3860/1. Sk., 3861. Sk., 3863. Sk., 3865. Sk., 3868/1. Sk.)
Planlandı
08.11.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861310
Devrim (3798. Sk., 3802. Sk., 3814. Sk., 3815. Sk., 3816. Sk., 3817. Sk., 3818/1. Sk., 5714/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Kibar (3800. Sk., 3813/1. Sk., 3813/2. Sk., 5714/1. Sk.), Umut (3838. Sk., 3839/1. Sk., 3867. Sk., 3876. Sk., 3877. Sk., 3878. Sk., 3878/1. Sk., Eski İzmir Cd.)
Planlandı
08.11.2026
13:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861313
Gazi (3876/2. Sk., 3880. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk., Murat Yolu), Umut (3839. Sk., 3866. Sk., 3867. Sk., 3868. Sk., 3868/2. Sk., 3868/3. Sk., 3880. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk.)