Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

Bursa elektrik kesintisi 6, 7 ve 8 Kasım 2026 tarihlerinde il genelindeki birçok ilçede uygulanacak. UEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti programına göre Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, İznik, Karacabey, Keles ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin uygulanacağı sokaklar ve elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.

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Bursa'da 6 Kasım Cuma, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günleri uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları açıklandı. UEDAŞ'ın yayımladığı programa göre Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, İznik, Karacabey, Keles ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerinde bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6-7-8 KASIM

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTSİİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 12.00: Feyziye Mahallesi: Feyziye, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ve 23 Nolu Feyziye sokakları. Adliye Mahallesi: Adliye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 Nolu Adliye sokakları. Hamidiye Köy Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 31 Nolu Hamidiye Köy sokakları. Güvenli Mahallesi: Güvenli, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 18, 19 ve 20 Nolu Güvenli sokakları.

09.00 ile 11.00: Umurbey Mahallesi: 2. Selvi, Akbaba, 1. Nilüfer.

09.00 ile 10.30: Narlı Mahallesi: Armutlu Yolu.

09.00 ile 12.00:

Katırlı Mahallesi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 21 Nolu Katırlı sokakları.

Şükriye Mahallesi: Şükriye, Şükriye Katırlı Yolu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 Nolu Şükriye sokakları.

Feyziye Mahallesi: Feyziye, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ve 23 Nolu Feyziye sokakları.

Hamidiyeköy Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 31 Nolu Hamidiyeköy sokakları.

Adliye Mahallesi: Adliye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 Nolu Adliye sokakları.

Güvenli Mahallesi: Güvenli, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 18, 19 ve 20 Nolu Güvenli sokakları.

Fındıcak Mahallesi: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 Nolu Fındıcak sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 12.00: Kurşunlu Mahallesi: 5. Bahar, 2. Çiğdem, Çağlar, Çamlıcalı, 4. Çamlık, 1. Şahin, Yakuplar, Çitlenbik, 2. Dilek, 3. Çınar, 2. Ozan, 3. Şahin, Çevre Yolu, 3. Dilek.

13.00 ile 15.30: Umurbey Mahallesi: Ali Dede 1, Hacı Ahmet, Fatih Nişut Zorlu, 1. İstiklal, Ademoğlu Çıkmazı, Kanarya 1, Ali Dede.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

8 Kasım Pazar

09.00 ile 17.00: Ata Mahallesi ve Ata Sanayi Bölgesi: 121 Nolu, 101 Nolu ve 3 Nolu Ata sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

10.00 ile 11.00:

Hasanköy Mahallesi: Kuşçu, Hasandede, Tahtaköprü, Ozan, Dededibi, Dağlar, Çelebi, Çamlar.

İstiklal Mahallesi: Sevimli, Vardar, Kanarya, Orhun, Aşık Veysel, Gür, Hamam, Çamlıca, Evren, Ege, Aksu, Güneş, Ağasar, Gökçe, Malazgirt, Nadir, Şeker, Sancaktar, Manolya, Derya, Pınarbaşı, Sebat, Esen, Recep Yazıcıoğlu, İncirli, Gizem, Şimşek, Güzel, İnci, Akın, Yakut, Gazi, Güzide, Elmas, Gök, Emre, Kazım Karabekir, Altay, Ural, Ulaş, Dumlupınar, Sakarya.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

İğdirköyü Mahallesi: Orman Çıkmazı, Çıkmaz Aralık, Sağlık, Mektep, Bereket, Çeşmeli, Çamlık, Yalı, Uluçınar, Hocalı, Zeytinli, Kerpiçlik, Yukarı Beşevler, Selvili, Aşağı, Çalı Çıkmazı, Aşağı Beşevler, Sera.

Zafer Mahallesi: Güven, Millet, Hanimeli, Karaca, Kazım Karabekir, İnönü, Burcu, Park.

Canbazlarköyü Mahallesi: Canbaz Okul, Canbaz Hamam, Canbazlar, Canbaz Deresi, Dere Çıkmazı, Kanal, Canbaz Bağlar, Sazlık Yolu, Dübek Önü.

Adaköy Mahallesi: Şen, İstasyon, Erzincan, Erdemler, Birgül, Yalvaç, Kanal Boyu, Sarıbal, Vurgun, Barış, Çıkmaz, Bahçelievler, Kestel, Adil, Ateş, Emrah, Emir, Kıymet, Çakar, Buzhane.

Karahıdırköyü Mahallesi: Karahıdır Okul.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 10.30: Mesudiye Mahallesi: Kutup, Sarıçam, Rehber, İnegöl, Saydam, Şibalı Yolu, Cevahir, Demir, 1. Yakut, Dursun, 2. Uğur, 2. Can, Çamlıbel, Dicle, Billur, Yaprak, Seymen, Alparslan, Birlik, 1. Çelik, Şirinoğlu, Şifa, Şehit Er Vahit Günay, İmren, 1. Sarmaşık, Akçasu Deresi, Sonbahar, Avşar.

09.00 ile 11.00: Boğazköy Mahallesi: Boğazköy.

11.00 ile 13.00: Yeniceköy Mahallesi: 423, 422, Ramiz Yiğit.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

13.00 ile 14.00: Mesudiye Mahallesi: Ferik, Göknar, Yüncü, Cami Aralığı, Özbay, İnegöl, Sakin, 1. Yavuz, 3. Karanfil, Yonca, Mesut, Durmuş Çıkmazı, Yeşil Çınar, 2. Yunusemre, Özgür, Kırcalı, Gürler, 1. Asil, Sevgi, Söğütlü, Muzaffer, Meclis.

13.00 ile 15.00: Cerrah Mahallesi: Kıbrıs, 5. Lale.

14.00 ile 15.00: Osmaniye Mahallesi: Merkez, Ahmet Akyollu, Metehan, Camadan, Şeref, Yeşil Köprü, İbrahim Efendi, 1. Döner, 1. Ceylan, Şebboy, Vahit, Begonya, Kabadayı, Dere, Beyaz Martı, Atalar.

15.00 ile 16.00: Osmaniye Mahallesi: Arzu, Şebboy, Gaziler, Aslı.

16.00 ile 17.00: Mesudiye Mahallesi: Şehit Er Ahmet Yaşar, Şehit Er Şenol Çakır, Özen, Gümüş, 1. Cumhuriyet, Uçar, 1. Yeni, Özsedir, Badem, Şehit Er Erol Beyhan, Şadırvan, 3. Leylak, 2. Murat, Bosna, Mestan, 2. Menekşe, Ramazan, Oruçbey, Uslu, Ülker, Özsakarya, İnegöl, Sedef, Ulu, Derse, 2. Ay, Eda, Özkahraman, 1. Civan, Özyıldız, Süngülü, Cami Aralığı, Zindancık, 1. Işık, Harman, Öz Kamer, 1. Yaman. Ertuğrulgazi Mahallesi de aynı saatlerde kesintiden etkilenecek.

17.00 ile 18.00: Mesudiye Mahallesi: Özkahraman, Zindancık, 1. Mercan, İnegöl, Gazi İsmail Topçu, 1. Sarmaşık, Gülistan, Gümüş, Hızır, Şirinoğlu, 1. Aydın, Pınarbaşı, Dinç, Şehit Onbaşı Melih Tuncer, Derya, Bilgi.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 10.30: Kemalpaşa Mahallesi: Kahya, Ören. Hamidiye Mahallesi: Güngören, Bodur, Park, Can, Şehit Er Süleyman Acar, Yeşil Barış, 1. Sezgin.

09.00 ile 16.00: Hasanpaşa Mahallesi: 2355, 2358. Bilalköy Mahallesi: 2313, Bilalköy Ankara Karayolu. Özlüce Mahallesi: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, Özlüce. Küçükyenice Mahallesi. Süpürtü Mahallesi: Hasanpaşa Kurşunlu. Çitli Mahallesi.

11.00 ile 13.00: Çayyaka Mahallesi: 5064, Çayyaka, Çayyaka Lütfiye Yolu. Mahmudiye Mahallesi: 1. Karanfil, Dağyolu, Egenur, Ahmet Türkel, Cenon, Simge, Edep Ali.

13.00 ile 15.00: Sulhiye Mahallesi: Sulhiye.

14.00 ile 15.00: Mahmudiye Mahallesi: Mucit, Diriliş, Müjdeler, 1. Yunusemre, Bereket, Destan, Sanayi Mevlana, İmar, 1. Akasya.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

14.00 ile 16.00: Mahmudiye Mahallesi: Karagölet, 14. Mobilya, 15. Mobilya, 16. Mobilya, 17. Mobilya, 18. Mobilya.

17.00 ile 18.00: Mahmudiye Mahallesi: Vakıf, Şencan, Buram, Umut, Er, Ertuğrul Gazi, Yeşildere, Gözde, 1. Güngören, Gürbüz, Kasımefendi, Gizem, Cenon.

8 Kasım Pazar

09.00 ile 13.00: Yeniceköy Mahallesi: 646, 647.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 17.00: Ümitalan Mahallesi: Aladağ, Orman, Karadeniz, Ümitalan Okul, Batacık, Haramidere, Kiremitlik, Akpınar.

15.00 ile 16.30: Vani Mehmet Mahallesi: Fatih Amil.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 17.00: Ümitalan Mahallesi: Çavdarlık, Karatepe, Aydos, Kızılcık, Toska.

12.00 ile 15.30: Kayacık Mahallesi: Kayacık Karapınar. Nüzhetiye Mahallesi: Balkan, Araplar, Nüzhetiye Yıldırım, Nüzhetiye, Cambazlar, Gürgenlik.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 12.00: Çepni Mahallesi: 1. Çepni, Çepni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 34.

10.00 ile 11.00: Göynüklü Mahallesi: 3001, Küçük, Çiğdemlik, Avdan.

13.00 ile 17.00: Çepni Mahallesi: 1. Çepni, Çepni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ve 34. Akköy Mahallesi: Akköy 13. İpekyayla Mahallesi: İpekyayla 4, 18 ve 19.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 12.00: Esence Mahallesi: Esence, Esence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Karacabey, Sahil Kıyısı, Taşpınar, Böceklik. Söğütpınar Mahallesi: Söğütpınar 16, 25, 26 ve 27.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

11.30 ile 13.00: Tirilye Mahallesi: Tirilye Camii, 3. Deniz, Tirilye Yeşil, 1. Postane, Zafer Aralığı, Tirilye Yalı, 1. Sarı, 1. Gün, Tirilye Liman, Fedai Aralığı, Tirilye Bahçe, Şadan, 1. Hamam, Tirilye Mudanya Yolu, 3. Mektep, Fırın, Marangozhane Aralığı, Tirilye Esen, Tirilye Hamam, Eğri, Tirilye İskele, Avcı, Setli, Tirilye 1. İskele, Dutlu, Tirilye Merdivenli, Üçyol, Asmalı, Dikkaldırım, Tohumcu, Tirilye Anıt, 2. Hamam, Fedai, Kemer, Kumyaka, Hamam Aralığı, Tirilye Sahil, Ün, 2. Mektep, Tirilye Park, Eski Pazar, Çeşme Aralığı, Okul Çıkmazı, 2. Kemer Aralığı, Küçük Yalı, Arıcılar, Sarnıç, Tirilye Kaptan, Eski Hamam, Yağcılar, Marangozhane, Sebzeci.

14.00 ile 17.00: Tirilye Mahallesi: Karacabey, Çamlıkahve, Şadan, Kabristan, Kavaf, Taşlı, Değirmenci, 3. Zeytinlik, Servet.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 12.00: İncealipınar Mahallesi: İncealipınar. Söğütalan Mahallesi. Uğurlupınar Mahallesi: Uğurlupınar. Killik Mahallesi: Killik.

09.00 ile 17.00: Ovaazatlı Mahallesi: Çinci Mehmet, Sakin, Korucu Ethem, Sayıtoğlu, Köse Halil, Guguş Hasan.

09.30 ile 17.30: Kösehoroz Mahallesi: Kösehoroz.

15.00 ile 18.00: Söğütalan Mahallesi: Söğütalan.

22.00 ile 23.00: Fevzipaşa Mahallesi: Fevzipaşa bölgesinde kesinti. Atariye Mahallesi: Piri Reis, Levent, Onsekiz Mart.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 13.00: Barış Mahallesi: 117, 136, 107, 132, 128, 104, 114, 112, 124, 116, 118, 122, 130, 110, 108, 120, 105 ve 103 Nolu sokaklar, Tatkavaklı Çalışkan, Atatürk, Fatih, Şehit Ali Uzel, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu, Osmangazi, Recep Yazıcıoğlu. Adalet Mahallesi: 213, 223, 215, 220, 217 ve 216 Nolu sokaklar, Ertuğrul Gazi.

09.30 ile 17.30: Kösehoroz Mahallesi: Kösehoroz.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 14.00: İhsaniye Mahallesi: Barbaros (110), Ahmet Vefik Paşa, Dörtyıldız, İzmir Yolu, Kültür (110), 2. Vatan, Volkan (110), İdil, Görkem, 2. Er.

10.00 ile 11.00: Konak Mahallesi: Sarmaşık (120), Zümrüt (120), Karanfil (120), Yeşil (120). Doğanköy Mahallesi.

10.00 ile 15.00: Akçalar Mahallesi: Saha, Akgünler, Aksoy, 1. Akgün.

11.00 ile 12.00: Üçevler Mahallesi: Aladağ.

14.00 ile 18.00: Esentepe Mahallesi: Cengiz (160), Baytar, Sağlık (160), Yeniçağ, Eren, İstiklal, 1. Gaye, Tuna, Arı. İhsaniye Mahallesi: Melodi, Gökay, Fulya (110).

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 14.00: Fethiye Mahallesi: Dilek (240), Füsun, Feride, Doğru (240), Feda, Ata (240), Bayrak (240), Ferit, Feza, 2. Feza, Demet (240), Filibe, Pınar (240), Kırlangıç (240), Balkan (240). Cumhuriyet Mahallesi: Nilüfer Hatun.

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 11.00: Geçit Mahallesi.

09.00 ile 17.00: Geçit Mahallesi: 5. Gönül, 1. Gürbüz, 2. Gülveren, 2. Gündoğdu, Sanayi.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

10.00 ile 12.00: Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi: Nergiz. Demirtaş Sakarya Mahallesi.

10.00 ile 17.00: Hamitler Mahallesi: Kutlukbey, Akit, 9. Akar, 3. Burcu, Dalyan, 3. Balık, 1. Bilge.

12.00 ile 14.00: Güneştepe Mahallesi: 708. Sokak.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

08.30 ile 16.30: Hamitler Mahallesi: 1. Avlu, Erkin, 3. Ünal, 3. Saygınlar, Ezel, 2. Gaye, 1. Barlas, 5. Serçe, Yalım, 1. Aşkın, 3. Avcı, 3. Ulu, 6. Asker, 6. Ufuk, 1. Erkan, Albayrak, İlvan, 1. Albayrak, İller, 1. Tayfun, Yeşil Beyaz, 2. Cihangir, Hocaoğlu, Vinç, Taşdemir, 1. Ersoy, Nuri Pakdil. Yenibağlar Mahallesi: 3. Avcı, Taşdemir. Çiftehavuzlar Mahallesi: 2. Kumru, 2. Çevik, Çividir, Özcan, 2. Mercan, Gürdağ, Cihat, 4. Şahin, 2. Tabak, 5. Cevizli, Karacabey, Etibank, 7. Şen, 4. Gümüş. Fatih Mahallesi: 11. Karaca, 2. Fener, 2. Atar, 2. Fulya, 3. Ocak. Girişhane Mahallesi: 2. Orhan, Havuç, Etibank, 1. Oruç, Taban.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 10.00: Vatan Mahallesi: 1. Köşeli.

09.00 ile 11.00: Demetevler Mahallesi: B237, B233, B214, B279, B202, B212, B231, B216, B235, A239, B208, B225, İsmet Paşa, B218, A229, B223.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 10.00: Yeşilyayla Mahallesi: 9. Varlık, 6. Gündüz, 4. Ayaz, Maltepe Çıkmazı, 3. Akdere, Girit, 2. Sabuncu, Elvanbey, 15. Pınar, 3. Tepeli, 6. Çamlıca, 8. Mert, Okurlar, 13. Meriç, 5. Anadolu, 2. Beşik. Yediselviler Mahallesi: 3. Maltepe, 10. Kader, Samanlı, Meriç Çıkmaz, Akıncı Çıkmaz, 13. Meriç.

8 Kasım Pazar

09.00 ile 13.00: Kazım Karabekir Mahallesi: Muhsin Yazıcıoğlu, Kayaköprü, 2. Kervan, 2. Akide, 2. Kalem, 2. Gönen, Kocadere, 4. Akın, 2. Kudret, Kuslu, 2. Kibar, 3. Dinar, Kumaşçılar.

Bursa elektrik kesintisi 6-7-8 Kasım UEDAŞ (İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi...)

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Kasım Cuma

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi: Tacir 1.

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi: Tacir 1.

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 13.00: Canbalı Mahallesi: 100, 102, 106, 161, 163, 167 ve 169 numaralı sokaklar.

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

10.00 ile 17.00: Cuma Mahallesi: Dede, Korkmaz, Tahir Hoca, Adnan Menderes, Orhanbey, Keskin Pınar, Karakol, Atatürk, Hoca Ahmet Yasevi, Nesim, Hüdaverdigar, Dikkaldırım, Karaca Uys, Ethem Yaman. Ertuğrulgazi Mahallesi: Doğan, Serçe, Gülseven, Uludağ, Şahin, Yakup Çelebi, Ertuğrulbey. Yenice Mahallesi: Orhanbey.

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Kasım Cumartesi

09.00 ile 11.00: Yenigün Mahallesi: Orhan, Manolya, İznik. Kurtuluş Mahallesi: İznik.

10.00 ile 14.00: Karasıl Mahallesi: Karasıl. Ayaz Mahallesi. Çeltikçi Mahallesi: Çeltikçi.

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