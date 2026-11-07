Osimhen neden yok, oynamıyor? Amedspor maç kadrosunda yer almadı

Victor Osimhen Amedspor maçı kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Nijeryalı golcünün maç kadrosunda yer almaması üzerine sakatlığının son durumu, tedavi süreci ve sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Peki, Osimhen neden yok, oynamıyor?

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Victor Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sakatlığın ardından Amedspor kadrosunda yer almadı. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı futbolcu hakkında ameliyat kararı verilirken sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

OSİMHEN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, sol dizindeki sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın 7 Kasım Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan mücadelede sol dizinden sakatlandı. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği ve cerrahi müdahale planlandığı bildirildi. Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucunda Osimhen'in Amedspor karşılaşmasında forma giymemesine karar verildi. Böylece Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydeden futbolcu, ligin 11. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Osimhen neden yok, oynamıyor? Amedspor maçı kadrosunda yer almadı

VİCTOR OSİMHEN'iN SAKATLIK DURUMU

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sol dizinden ameliyat edildi. Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerde dizinde serbest fragman tespit edilen futbolcuya artroskopik diz cerrahisi uygulandı. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. Galatasaray Kulübü, oyuncunun sağlık durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceğini ve tedavisinin kulüp sağlık ekibinin gözetiminde sürdürüleceğini bildirdi.

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