Müge Anlı’daki iddialar kan dondurmuştu! Elife Doğrul dosyasında cinayet itirafı geldi: Öldürüp Söke Ovası'na gömdü
Müge Anlı’da gündeme taşınan 23 yıldır kayıp Elife Doğrul’un cinayet şüphesiyle sürdürülen soruşturmasında gözaltı sayısı 7’ye yükselirken, korkunç cinayet itirafı geldi. Elife’nin eski eşi Talip Musacalı isim vererek "Elife’yi öldürüp yanında çalışan Muhammet Baycur'la birlikte Söke ovasında bir yere gömdü" dedi.
23 yıldır kayıp olarak aranan Elife Doğrul’a ne olduğu gizemini korurken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan korkunç iddialara yenileri eklendi. Öldürülüp cesedinin sobada yakıldığı iddia edilen Elife’nin sır olayında Aydın, İzmir ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi, gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Elife’nin eski eşi Talip Musacalı’nın cinayet itirafı sonrası ise stüdyo buz kesti. İşte Elife Doğrul olayında son yaşananlar…
ŞÜPHE OKLARI KAYINBİRADERDE
Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'a ne olduğunu merak eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak Elife’nin bulunması için yardım istemişti. Eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin Silifke'deki ailesinin yanına taşınan Doğrul’un çocuklarını görmek için Söke'ye geldiği ve son olarak kayınbiraderi Metin Musacalı'nın aracına bindiği öne sürülmüştü.
‘ÖLDÜRÜLÜP YAKILDI’ İDDİASI KAN DONDURMUŞTU
Canlı yayında konuşan Necibe Hanım, Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığını iddia etmişti. Ömer Kan ise, Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak dama götürdüğünü, daha sonra kazma ve kürek almak için Söke'deki eve gittiğini ileri sürmüştü.
GÖZALTI SAYISI 7’YE YÜKSELDİ
Elife Doğrul'un şüpheli kayboluşuyla ilgili soruşturmada Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltı sayısı 7’ye yükselirken, Elife Doğrul’un eski eşi Talip Musacalı, eşi kaybolmadan önce tartıştıklarını, bu tartışmadan sonra kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak Mersin'e göndermek üzere ayrıldığını, bu tarihten itibaren Elife'den hiç haber alınmadığını anlattı.
‘KARDEŞİM ÖLDÜRÜP GÖMDÜ’ İTİRAFI
Talip Musacalı ifadesinde Metin'in Elife'yi öldürerek yanında çalışan Muhammet Baycur'la birlikte Söke ovasında bir yere gömdüklerini öğrendiğini söyledi.
EN SON NELER OLDU?
Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca Metin Musacalı, Türkeş Musacalı, Meral Musacalı, Ömer Kan, Muhammed Baycur, Ufuk Koluçolak ve Serap Gezer hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda, kayıp kadın Elife'nin kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Söke'de yakalandı. Metin Musacalı'nın eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alınırken, Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.