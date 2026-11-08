Müge Anlı’daki iddialar kan dondurmuştu! Elife Doğrul dosyasında cinayet itirafı geldi: Öldürüp Söke Ovası'na gömdü

ŞÜPHE OKLARI KAYINBİRADERDE

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'a ne olduğunu merak eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak Elife’nin bulunması için yardım istemişti. Eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin Silifke'deki ailesinin yanına taşınan Doğrul’un çocuklarını görmek için Söke'ye geldiği ve son olarak kayınbiraderi Metin Musacalı'nın aracına bindiği öne sürülmüştü.