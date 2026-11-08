Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, RAMS Park'ın zeminine isyan etti. Sarı-kırmızılı yönetimi sert sözlerle eleştiren Kahveci, “Bunu 2026 yılında kabul edemem” derken Deniz Gül'e de “Krediler bitiyor” uyarısında bulundu.

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Galatasaray'ın Amedspor karşısında 4-3 kazandığı mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların performansından çok RAMS Park'ın zeminine tepki gösterdi. Yönetimi sert sözlerle eleştiren Kahveci, sakatlık riskine dikkat çekerek, “1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz. Yazık!” dedi. Tecrübeli yorumcu, Deniz Gül'ün performansına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların üç farklı üstünlüğü yakaladığı karşılaşmada konuk ekip pes etmeyerek skoru 4-3'e getirdi. Mücadeleyi Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, iki takımı da tebrik ederken Galatasaray yönetimine özellikle stat zemini üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert sözler: 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz

AMEDSPOR'UN MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Karşılaşmanın yüksek temposuna dikkat çeken Kahveci, Amedspor'un 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadığını ve hücum futbolundan vazgeçmediğini söyledi.

Konuk ekibin performansını takdir eden Kahveci, “Galatasaray'a bir yarıda 3 gol atmak kolay bir şey değil. Amedspor bunu başardı. Daha fazla gol ya da goller atabilirdi. Hep ön tarafa doğru oynadı. Ligde neden ikinci sırada olduğunu gösteren bir performanstı” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcuların yoğun maç trafiğinden geçtiğini ve Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Kahveci, sarı-kırmızılı takımın fiziksel şartlarına rağmen galibiyete ulaşmasının önemine de değindi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert sözler: 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz

RAMS PARK ZEMİNİNE SERT TEPKİ

Galatasaray'ın son dönemde transfer, oyun ve Avrupa performansı bakımından gelişim gösterdiğini belirten Kahveci, yönetimin çözemediği tek sorunun stat zemini olduğunu savundu.

Sarı-kırmızılıların Lille, Fenerbahçe, Stuttgart ve Konyaspor maçlarının ardından yoğun bir fikstürle Amedspor karşısına çıktığını hatırlatan tecrübeli yorumcu, futbolcuların zeminde yaşadığı kaymaların sakatlık endişesini artırdığını söyledi.

Kahveci, yönetimin zemin sorununu çözememesini şu sözlerle eleştirdi:

“Galatasaray'da her şey düzeliyor. Sezon başında taraftar transfer gelmiyor diye isyan ediyor, sonra transferler geliyor. Sezonun içindeki futbol iyi olmuyor, o düzeliyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray kırılganlığını bırakıyor, Lille'i yeniyor. İçeride Fenerbahçe'ye dominasyonlu bir oyun oynuyor. Geriden oyun kurulumu da düzeliyor. Düzelmeyen tek şey zemin. En kolay o olmalı normalde! En kolayı düzeltemeyen bir Galatasaray yönetimi var.”

Zeminin futbolcuların sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Kahveci, “Şu futbolculara bu kadar para verip 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz. Yazık! Bunu 2026 yılında kabul edemem. Bir ara dedim ki '1986 falan mı?' sahayı görünce. Daha da kötü halde. Bir de yeni yaptırdın, yazık!” ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert sözler: 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz

KURAL TARTIŞMASINI GÜNDEME TAŞIDI

Karşılaşmada yaşanan bir başka pozisyona da değinen Kahveci, oyuncuların kafalarını kapatarak sahada bulunmalarıyla ilgili kuralın uygulanıp uygulanmadığını sorguladı.

Nebil Evren'in sahada en az 5 oyuncunun bu durumda olduğunu söylemesi üzerine Kahveci, kuralın gereğinin yerine getirilmediğini savundu.

“Şu an Türkiye'nin 1 numaralı hakemi kuralı bilmiyor mu? Oyuncular bilmiyor mu? Sen şimdi bir tane Şampiyonlar Ligi maçında bunu yaptın, 5 tane sarı yedin. İkisinin sarısı vardı, ikisi kırmızı olur. Oyuncular kuralları bilmiyor ben söyleyeyim. Sezon başında gelip anlatıyorlar, kimse dinlemiyor. Bilse 5 kişi yapar mı? Niye verilmiyor kural öyleyse?” diyerek hakem yönetimini eleştirdi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert sözler: 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz

DENİZ GÜL'E UYARI: KREDİLER BİTİYOR

Nihat Kahveci'nin değerlendirmesinde Galatasaray'ın hücum hattındaki alternatiflerden Deniz Gül de vardı. Genç futbolcunun performansını yeterli bulmadığını dile getiren Kahveci, Osimhen'in dönüşüyle birlikte forma rekabetinin daha da zorlaşacağına dikkat çekti.

Deniz Gül'ün kendisini geliştirmesi gerektiğini belirten Kahveci, “Deniz Gül... Güldürmüyor. Şimdiden söyleyeyim, güldürmüyor ve şanslı. Osimhen varken bu kadar süre alma ihtimali olmayacak. Üzerine Leão fırsat alıyor. Bugün o karşı karşıya öyle vurulmaz” dedi.

Genç oyuncunun savunma oyuncularına kıyasla daha fazla faul yapmasını da eleştiren Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben Deniz'i seviyorum. Onu uyarıyorum. Buralarını toparlasın, düzeltsin diye. Dakikalar eriyor, krediler bitiyor. Burası Galatasaray. Burada Icardi iki ay kilo aldı, hop gitti 'Aşkın Olayım'. Aşk kalmadı gitti.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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