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Dünya

Japonya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var

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Japonya'nın orta kesimlerinde gece saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Shizuoka ve Aichi bölgelerini sarsan depremde 24 kişi yaralandı. Ev ve iş yerlerinde hasar oluşurken, hızlı tren seferleri de aksadı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka prefektörlüğünün batısında, Tokyo'nun yaklaşık 200 kilometre batısında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Japonya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiJaponya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var

DEPREMDE 24 KİŞİ YARALANDI

Japonya'nın Chunichi Shimbun gazetesi ve Tokai televizyonunun aktardığına göre Shizuoka ve komşu Aichi prefektörlüklerinde toplam 24 kişi yaralandı.

Aichi'deki acil yardım yetkilileri, AFP'ye yaptıkları açıklamada 16 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Shizuoka yetkilileri ise bölgede üç kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılar arasında deprem sırasında yatağından düşen 90 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

Japonya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiJaponya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var

HIZLI TREN SEFERLERİ AKSADI

Depremin ardından etkilenen şehirlerde maddi hasar meydana geldi. Bazı iş yerlerinin camları kırılırken demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Japonya'nın yüksek hızlı tren ağı Shinkansen'in bazı seferleri deprem nedeniyle aksadı.

Japonya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiJaponya'da son 30 yılın en güçlü depremi meydana geldi! Çok sayıda yaralı var

AICHI'DE SON 30 YILIN EN GÜÇLÜ DEPREMİ

Toyota başta olmak üzere çok sayıda sanayi tesisine ev sahipliği yapan Aichi prefektörlüğü, yaklaşık 30 yılın en güçlü depremiyle sarsıldı.

Dört tektonik plakanın kesiştiği bölgede bulunan Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor.

JAPONYA'DA 2011 FELAKETİNİN İZLERİ SÜRÜYOR

Japonya, 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiyle büyük bir felaket yaşamıştı.

Yaklaşık 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu afet, Fukuşima Nükleer Santrali'nde de büyük bir kazaya yol açmıştı.

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