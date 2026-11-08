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Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

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Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiIcardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

Futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim bu kez çocukları üzerinden gündeme geldi. Icardi'nin 11 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve onu odasına kilitlediği iddiası üzerine evine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında bu kez çocukları üzerinden yeni bir kriz yaşandığı öne sürüldü.

Arjantin basınındaki haberlere göre olay, 6 Kasım'da Mauro Icardi'nin yaşadığı evde meydana geldi. Wanda Nara'nın, kızından bilgisayar üzerinden WhatsApp aracılığıyla yardım mesajı aldığı ve bunun üzerine harekete geçtiği belirtildi. Küçük kızın mesajında evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu söylediği aktarıldı.

Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiIcardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine Icardi'nin evine giden polis ekipleri Wanda Nara ile görüştü. Olay yerine sağlık görevlileri ve sosyal acil yardım ekipleri de yönlendirildi. İddialara göre küçük kız, kendi imkânlarıyla evden çıkarak annesinin yanına gitti. Çiftin diğer kızının da evden ayrılarak Wanda Nara ile kaldığı öne sürüldü.

Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiIcardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı devreye girdi. Savcılık, yaralama ve aile içi şiddet iddiaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bu doğrultuda Wanda Nara'nın ifadesinin alınması, küçük kızın adli muayeneden geçirilmesi ve yürütülen işlemler hakkında Icardi'ye tebligat yapılması kararlaştırıldı.

Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiIcardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

KRİZİN NEDENİ BELLİ OLDU

Arjantin televizyonlarında gündeme taşınan olayın perde arkasına ilişkin farklı iddialar da ortaya atıldı. Bir televizyon programında aktarılan bilgilere göre Wanda Nara, kızını almak için Icardi'nin evine gitti. Icardi'nin dışarı çıkmasının ardından eski eşler arasında yüksek sesli bir tartışma yaşandı.

Icardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiIcardi hakkında kızına şiddet iddiası: Wanda Nara polise koştu, soruşturma başlatıldı

Arjantinli bir gazetecinin iddiasına göre Icardi ile kızı arasındaki gerginliğin nedeni, küçük kızın 15 yaşındaki bir gençle ilişki yaşamasıydı. Aynı haberde Wanda Nara'nın, Icardi'nin birlikte yaşadığı China Suarez'in de bulunduğu eve giderek Suarez'e tepki gösterdiği ve "Sıra sana da gelecek" sözlerini sarf ettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili iddialara ilişkin Mauro Icardi, Wanda Nara ve China Suarez cephesinden henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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