Ankara-Kars hattında 2026-2027 kış sezonunun ilk seferini aralık ayında gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi’nde bilet fiyatları belli oldu. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, yeni sezon seferleri ve bilet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, Turistik Doğu Ekspresi’nin normal Doğu Ekspresi ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek iki trenin güzergâh ve seyahat özelliklerinin farklı olduğuna dikkat çekti.

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Türkiye’nin en önemli kış turizmi rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak. Peki, Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar oldu? Doğu Ekspresi'nde ilk seferler ne zaman başlayacak?

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları açıklandı! İlk seferler ne zaman?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYARTLARI NE KADAR?

Ankara-Kars seferlerine 21 Aralık’ta başlayacak trenin bilet fiyatları ise döneme göre değişiklik gösterirken, iki kişinin konaklayabildiği bir kompartımanın fiyatı Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr döneminde ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferleri, bilet satış sistemi ve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Kış mevsiminde karla kaplanan Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde nostaljik bir yolculuk imkanı sunan trenin, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

İLK SEFER NE ZAMAN?

Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunun ilk seferi için 21 Aralık 2026’da Ankara’dan Kars’a hareket edecek. İlk dönüş seferi ise 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi ile normal Doğu Ekspresi sık sık karıştırılıyor. Bu nedenle yolcuların bilet alırken trenin adını, güzergâhını ve sefer bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

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