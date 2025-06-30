Hokkabaz ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler? Cem Yılmaz'ın kaleminden Hokkabaz filmi detayları

2006 yılında vizyona giren Hokkabaz filmi Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında önemli bir yere sahip. Senaryosunu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Cem Yılmaz ile Ali Taner Baltacı’nın ortaklaşa üstlendiği film gündemde yer buldu. Hokkabaz oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi sorularının cevabı sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı Hokkabaz filmi komedi ve dramı aynı anda ekranlara taşıyor. Başrollerinde yine Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmin detayları ise merakla sorgulanmaya başlandı. Hokkabaz oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

HOKKABAZ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

Onuryay Evrentan (Sibel)

Suat Önen (Doktor)

Selim Erdoğan (Sabahattin)

Gamze Demirbilek (Aynur)

Sennur Kaya (Emine)

Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

Orhan Eşkin

Müfit Aytekin

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)

Seyhan Kaya (Polis)

Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

Şinasi Yurtsever (Jandarma)

Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

Funda Cansever

Levent İntepe (Jandarma)

Bahri Beyat

İpek Bilgin

HOKKABAZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul ve Çanakkale'de çekildi. Filmde hem modern şehir hayatı hem de Anadolu’nun farklı dokuları ekranlara yansıtıldı. Hem komedi hem de dramı aynı anda yaşatan filmin konusu da merak ediliyor.

HOKKABAZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi 2006 yılında vizyona girdi. Cem Yılmaz’ın kariyerinde önemli bir dönemeç olan filmin çekimleri tamamlanarak seyirciye sunuldu. Usta isimlerin yer aldığı Hokkabaz filmi büyük bir beğeni ile hala aynı tatta izlenmeyed evam ediyor.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hokkabaz'ın hikayesi, küçük yaşlardan itibaren sihirbazlığa tutkun olan ama bu alanda başarılı olamayan İskender’in hayatı etrafında şekillenir. İskender, kendini bir sihirbaz olarak görse de çevresi tarafından genellikle bir hokkabaz olarak algılanır ve ciddiye alınmaz.

En yakın arkadaşı Maradona da ona destek olmaya devam eder. İskender’in babası Sait, Kıbrıs gazisi ve emekli bir subaydır, oğlunun mesleğine karşı mesafeli ve gurur duymamaktadır. Mecburi sebeplerle birlikte çıktıkları turne sırasında, baba ile oğul arasında yeni bir yakınlaşma başlar.