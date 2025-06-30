Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne, oyuncuları kim? IMDB puanı araştılıyor

Godzilla: Büyük Yıkım (Godzilla Minus One) filmi, bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Film görsel efektleri ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm ayrıntılar...

Godzilla: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle, Ryan Condal, Carlton Cuse'un üstlendiği Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Godzilla: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Primat uzmanı Davis Okoye filmin ana karakteridir. Henüz iki yaşındayken George adlı bir gorili bulup sahiplenir. O günden beri çok iyi anlaşırlar.

Deney esnasında korkunç bir kaza gerçekleşir ve George'un da aralarında bulunduğu birçok hayvan, önlerine çıkan her şeyi yıkan korkunç canavarlara dönüşür. Bu canavarların şehirlere dağılmasını önlemek için ve eski dostunu kurtarmak isteyen Davis, genetik bilimciyle güçlerini birleştirir. Davis, goril dostunu kurtarabilecek mi? Bu akşam televizyonda yayınlanmasıyla sorunun cevabı bulunacak.

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson - Davis Okoye Naomie Harris - Dr. Kate Caldwell Malin Åkerman - Energyne CEO'su Claire Wyden Jake Lacy - Brett Wyden Joe Manganiello - Burke Jeffrey Dean Morgan, Harvey Russell P. J. Byrne - Nelson Marley Shelton - Dr. Kerry Atkins Demetrius Grosse - Albay Blake Jack Quaid - Connor Breanne Tepesi - Amy Matt Gerald - Zammit Will Yun Lee - Ajan Parkı Urijah Faber - Garrick Jason Liles - Snowflake

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Godzilla: Büyük Yıkım filminin IMDb puanı 6.1 olarak paylaşılmıştır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Takashi Yamazaki, duygu yüklü bir insan dramasını izleyicilere en iyi şekilde aktarmıştır.

En İyi Görsel Efekt dalında Oscar kazanan Godzilla: Büyük Yıkım dünya çapında büyük bir başarı elde etti.