Gurbetçi Şaban ne zaman, nerede çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda

Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Gurbetçi Şaban, yıllar geçse de izleyicilerin ilgisini kaybetmeyen filmler arasında. Almanya'nın Köln şehrinde geçen Gurbetçi Şaban filmi mizah ve memleket hasretini aynı anda izleyenlere aktarıyor. Gurbetçi Şaban ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırılıyor.

Hem komedi hem de dramı bir arada yaşatan Gurbetçi Şaban filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Göç etrafında şekillenen film, Almanya’ya çalışmak için giden bir köylünün hayat mücadelesini ve dönüşümünü anlatıyor. Peki, Gurbetçi Şaban ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler?

GURBETÇİ ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Gurbetçi Şaban 1985 yılında çekildi. Komedi ve dram türünü başarıyla harmanlayan film, dönemin göç gerçeğini beyaz perdeye taşımakla kalmadı aynı zamanda sosyal adaletsizlik, işçi hakları ve yabancı bir ülkede ayakta kalma çabası gibi temaları da ele aldı.

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filmi Almanya’nın Köln şehrinde çekildi. Almanya'daki Türk işçilerin günlük hayatını birebir yansıtan film fabrika ortamları, sokaklar ve sosyal alanlar gibi sahnelerle izleyenlere sunuldu.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban Yıldız

Müge Akyamaç - Bahar

Reha Yurdakul - Hasan Usta

Baykal Kent - Ustabaşı

Yavuzer Çetinkaya - Fritz

Ferhan Tanseli - Alman Patron Hans

Ayten Erman - Hans’ın Eşi

Akın Tunç - Hans’ın Oğlu

Ertem Göreç - Şaban’ın Yol Arkadaşı

Toron Karacaoğlu - Hans

Ayton Sert - Ustabaşı

Tijen Par - Bahar

Göksel Kortay - Hans’ın Eşi

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NEDİR?

Anadolu’nun yoksul bir köyünde yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken Şaban Yıldız, hayatını düzene koymak için Almanya’ya çalışmaya gitmeye karar verir. Yanında gerekli çalışma izni bulunmayan Şaban yurt dışına kaçak yollarla adım atarak Köln’e ulaşır ama kendisini zorlu bir hayatın içinde bulur.