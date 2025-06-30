Yetenek Sizsiniz nerede çekiliyor, jürileri kimler? 2025 Yetenek Sizsiniz ekranlara geri döndü!

Türkiye’nin en çok izlenen yetenek yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz 2025 yaz sezonuna iddialı bir dönüş yaptı. Yetenek Sizsiniz nerede çekiliyor, jürileri kimler merakla araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması büyük bir ilgi ile karşılandı.

Yetenek Sizsiniz yarışmasında bu sezon jüri koltuklarında televizyon dünyasının ve müzik sahnesinin tanıdık isimleri yer alıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan yarışmanın tüm detayları merak ediliyor. Yetenek Sizsiniz nerede çekiliyor, jürileri kimler?

YETENEK SİZSİNİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yayınlandığı her sezon büyük ilgi gören ve Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli yarışmacıları ekranlara taşıyan Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025 sezonunda çekimlerine İstanbul'da devam ediyor. Yetenek Sizsiniz çekim mekanı Beyoğlu'nda bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİLERİ KİMLER?

Yeni sezonda jüri koltuğunda birbirinden tanınmış dört isim yer alıyor. Eda Ece, Hande Yener, Şevval Sam ve ekranların enerjik sunucusu İlker Ayrık bu sezon yarışmacıların performanslarını değerlendiren isimler oldu.

ALP KIRŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki Alp Kırşan 3 Kasım 1979 doğumlu. İstanbul’un Levent semtinde dünyaya gelen Kırşan, kariyerine modellik yaparak başladı. 2000 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen Kırşan, sonrasında televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı.

İLKER AYRIK KİMDİR, NERELİ?

İlker Ayrık 1979 yılında Balıkesir’de doğdu. Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk kimliğiyle de tanınan Ayrık, oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde başladı.

Seksenler, Geniş Aile ve Çakallarla Dans gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle milyonların beğenisini kazandı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şevval Sam 51 yaşında ve 11 Kasım 1973 doğumlu. İstanbul’da doğan sanatçı şarkıcı Leman Sam’ın kızıdır. Müzik ve oyunculuk alanlarında kariyer yürüten Sam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunudur.

Oyunculukta birçok dizide başrol oynayan sanatçı, aynı zamanda Türk sanat ve halk müziği alanında yayımladığı albümlerle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

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HANDE YENER KİMDİR, NERELİ?

Türk pop müziğinin öncü isimlerinden biri olan Hande Yener 12 Ocak 1973’te İstanbul’da doğmuştur. Aslen Muğla'nın Marmarislidir. Müzik kariyerine 2000’li yılların başında çıkardığı albümlerle hızlı bir giriş yapan Yener, zamanla sahne şovları, müzik tarzı ve orijinal imajıyla adından sıkça söz ettirdi.