TV8 ekranlarının fenomen yarışması Yetenek Sizsiniz, yeni sezonuna NOW TV'de başladı. Hande Yener, Eda Ece, İlker Ayrık ve Şevval Sam'dan oluşan jürisiyle Pazartesi ve Salı akşamı ekrana gelen programın kanal değiştirme ve TV8'de olmama nedeni merak edildi.

TV8'in programları arasında görülen ve çok izlenen Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Yeni sezona yeni kanalda başlayan programın jüri üyeleri de dikkat çekti. İzleyiciler ise Yetenek Sizsiniz neden NOW TV'de, TV8'den ayrıldı mı sorularını merak ediyor.

YENETEK SİZSİNİZ NEDEN NOW TV'DE?

Yetenek Sizsiniz programı yeni sezonda TV8 yerine NOW TV'de yer alıyor. Programın kanal değişikliğinin resmi açıklaması ise yapılmadı. Yayın hakları ve kanal politikalarıyla alakalı olabileceği öne sürülüyor. Ekranların unutulmaz yarışması Yeteneksiz Sizsiniz yarışması, her pazartesi ve salı ekrana geliyor.

YETENEK SİZSİNİZ TV8'DEN AYRILDI MI?

Programın yeni sezonu başlamasıyla birlikte NOW TV'ye geçtiği öğrenildi. İlk olarak 2009 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan program 2012-2014 yılları arasında Star TV'de yayınlandı. Acun Medya tarafından yapılan yetenek yarışması 2025 yılı itibarıyla NOW TV'ye geçerek O3 Medya tarafından yapılıyor.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ

7 yıl aranın ardından ekranlara geri dönen Yetenek Sizsiniz jüri koltuğunda İlker Ayrık, Eda Ece, Hande Yener ve Şevval Sam oturuyor. Programın sunucusu daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine Alp Kırşan oldu.

YETENEK SİZSİNİZ HANGİ GÜNLER VAR?

16 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Yetenek Sizsiniz her pazartesi ve salı ekrana geliyor.