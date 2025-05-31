Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim? Sunucusu bakın kim oldu

Yetenek Sizsiniz yıllar sonra yeni jüri üyeleri ile ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlanırken yaz sezonunda yayına girmesi bekleniyor. İlk tanıtım videosunun ardından Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim merak ediliyor. Sunucusu ise yıllar sonra ekranlara dönen Alp Kırşan oldu.

Yetenek Sizsiniz yarışması Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanıyor. Uluslararası format "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri dönüyor. Yeni jüri kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim belli oldu.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2025 sezonu jüri kadrosu, birbirinden ünlü isimlerden oluşuyor. Eda Ece, Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık’tan oluşan jüri, yarışmada eğlenceli anların yaşanacağının sinyalini verdi.

Eda Ece, oyunculuktaki başarısıyla tanınırken, Hande Yener pop müziğin ikonik ismi olarak sahne performanslarına özel bir bakış açısı sunacak. Şevval Sam’ın müzik ve oyunculuk deneyimi, İlker Ayrık’ın sunucu ve oyuncu kimliği yarışmacıların performanslarını değerlendirmede farklı dinamikler sunacak.

YETENEK SİZSİNİZ SUNUCUSU KİM?

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2025 sezonunda sunuculuk koltuğunda Alp Kırşan oturuyor. Tecrübeli sunucu, enerjik tarzı ve seyirciyle kurduğu samimi iletişimle, yarışmanın dinamik yapısına katkı sağlayacak. Kırşan, daha önce de Yetenek Sizsiniz’in farklı sezonlarında sunuculuk yapmış ve izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı.

Alp Kırşan’ın sunuculuğu, yarışmanın hem stüdyo hem de dijital izleyicileri için keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yarışma aynı zamanda Disney Plus'ta yayınlanacak.

YETENEK SİZSİNİZ'İN FORMATI NEDİR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye, Got Talent formatına sadık kalarak dans, müzik, komedi ve akrobasi gibi yetenekleri sergiliyor. Yarışmacılar, jüri ve seyirci oylarıyla finale yükselmeye çalışıyor. 2025 sezonu, dijital oylama gibi yenilikler sunuyor.