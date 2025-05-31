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Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihi
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Programı takip etmek isteyen izleyiciler Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor ve 1. bölüm tarihi merak ediliyor.

Diziler sezon finaline girerken ekranlarda çeşitli yarışma programları izleyiciler için ekrana geliyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndüğü duyurulan Yetenek Sizsiniz programı ne zaman başlıyor ilk bölümün ekrana gelme tarihi merak ediliyor. 

YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aradan sonra 2025 yaz sezonunda ekranlara geri dönüyor. 30 Mayıs'ta yayınlanan ilk tanıtım videosu ile yarışmanın 16 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belli oldu. İkinci bölüm ise 17 Haziran Salı günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği program, hem televizyon hem de dijital platform Disney Plus’ta eş zamanlı yayınlanarak Türkiye’de bir ilke imza atacak. Yarışmanın bu hibrit yayın modeli, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihi - 1. Resim

YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2009’da Show TV’de başlayan serüvenine 2012’de Star TV, 2014’ten itibaren ise TV8’de devam etmişti. Ancak 2025’te NOW TV’de izleyiciyle buluşacak. O3 Medya tarafından hazırlanan program, aynı zamanda Disney Plus’ta dijital olarak yayınlanacak. Yarışmanın hem stüdyo izleyicilerinin hem de dijital platform kullanıcılarının oylarıyla şekillenecek olması, interaktif bir deneyim sunacak. 

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihi - 2. Resim

YETENEK SİZSİNİZ 1. BÖLÜM TARİHİ

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin merakla beklenen yeni sezonu, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de NOW TV’de başlayacak. İlk bölümün hemen ardından, 17 Haziran Salı günü yine aynı saatte ikinci bölüm yayınlanacak. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekleri sahneye taşıyacak. İlk bölümde dans grupları, şarkıcılar, komedyenler ve ilüzyonistlerin performanslarıyla izleyicilere renkli bir başlangıç sunulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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