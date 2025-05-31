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Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem&#039;in senaristi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin başlangıcında Defne Joy Foster, Metin Serezli ve Gamze Özer isimleri yer aldı. Sihirli Annem izleyicileri Gamze Özer hayatı ve biyografisi merak edilirken ölüm nedeni araştırılıyor. 47 yaşında hayatını kaybeden Gamze Özer, Sihirli Annem, Dila Hanım ve Hanımın Çiftliği gibi pek çok eserde imzası bulunuyor.

Türk dizi ve sinema sektörüne senarist Gamze Özer, 2022 yılında 47 yaşında hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık mezunu olan Özer, "Sihirli Annem", "Acemi Cadı" ve "Hanımın Çiftliği" gibi yapımların senaryolarına imza attı.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

8 Temmuz 1975'te İzmir'de doğan Gamze Özer, kariyerine 1990'lı yıllarda Özdostlar Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. 1994'te yerel bir gazetede profesyonel kariyerine başladı. 
 
1995'te Suat Taşer Oyun Ödülü'nü kazan "Elfi" adlı kısa oyunda dramaturg olarak görev aldı. 1997 İstanbul'a taşınarak senaryo yazarlığına odaklandı. Sayısız film, dizi senaryosu ve şarkı sözü yazdı. 
 
2000'li yıllarda Türk televizyonunda geniş yankı uyandıran projelerde yer aldı. Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği gibi geniş yelpazede eserler üretti.
 
Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi - 1. Resim

GAMZE ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

26 Haziran 2022 tarihinde sevenlerini şaşırtan haberle Gamze Özer'in vefat haberi duyuruldu. Özer'in ölüm nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. 

SİHİRLİ ANNEM SENARİSTİ GAMZE ÖZER

Gamze Özer’in en bilinen eseri, 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ve 2021’de yeniden çekilen “Sihirli Annem” dizisi oldu. Fantastik türde bir aile dizisi olan “Sihirli Annem”, Özer’in kaleminden çıkan en ikonik yapımlardan biri olarak Türk televizyon tarihine geçti. 

Senaryosunu yazdığı dizi ve filmler:

Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)

Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)

Nefes (TV Dizisi 2009)

Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)

Beni Unutma (TV Dizisi 2008)

Nefes (Sinema Filmi 2007)

Annem (TV Dizisi 2007-2008)

Adak (TV Dizisi 2006)

Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)

Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)

Maki (TV Dizisi 2005)

Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)

Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)

Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)

Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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