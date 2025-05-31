Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi
Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin başlangıcında Defne Joy Foster, Metin Serezli ve Gamze Özer isimleri yer aldı. Sihirli Annem izleyicileri Gamze Özer hayatı ve biyografisi merak edilirken ölüm nedeni araştırılıyor. 47 yaşında hayatını kaybeden Gamze Özer, Sihirli Annem, Dila Hanım ve Hanımın Çiftliği gibi pek çok eserde imzası bulunuyor.
GAMZE ÖZER KİMDİR?
GAMZE ÖZER NEDEN ÖLDÜ?
26 Haziran 2022 tarihinde sevenlerini şaşırtan haberle Gamze Özer'in vefat haberi duyuruldu. Özer'in ölüm nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.
SİHİRLİ ANNEM SENARİSTİ GAMZE ÖZER
Gamze Özer’in en bilinen eseri, 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ve 2021’de yeniden çekilen “Sihirli Annem” dizisi oldu. Fantastik türde bir aile dizisi olan “Sihirli Annem”, Özer’in kaleminden çıkan en ikonik yapımlardan biri olarak Türk televizyon tarihine geçti.
Senaryosunu yazdığı dizi ve filmler:
Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)
Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)
Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)
Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)
Nefes (TV Dizisi 2009)
Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)
Beni Unutma (TV Dizisi 2008)
Nefes (Sinema Filmi 2007)
Annem (TV Dizisi 2007-2008)
Adak (TV Dizisi 2006)
Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)
Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)
Maki (TV Dizisi 2005)
Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)
Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)
Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)
Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)
Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)