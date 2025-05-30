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Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda? Sinemalara geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda? Sinemalara geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000’lerin fenomen dizisi Sihirli Annem, “Hepimiz Biriz” filmiyle 30 Mayıs Cuma günü sinemalara geldi. İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan’ın başrolde olduğu Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda, sinemalarda kalma tarihi merak ediliyor.

Bir dönemin efsanevi çocuk dizisi Sihirli Annem, 22 yıl aradan sonra “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmiyle sinema salonlarında izleyiciyle buluştu.

30 Mayıs 2025’te vizyona giren, Mustafa Kotan’ın yönettiği ve Poll Films’in yapımcılığını üstlendiği film, orijinal kadroyu yeniden bir araya getirirken Kutsi, Evrim Akın gibi yeni isimlerle renklendi. Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda merak ediliyor.

SİHİRLİ ANNEM HEPİMİZ BİRİZ NE ZAMANA KADAR VİZYONDA?

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmi, 30 Mayıs'ta vizyona girdi ve sinema salonlarında genellikle 4-8 hafta gösterimde kalması bekleniyor ancak bu süre seyirci ilgisine bağlı olarak uzayabilir.

Filmin vizyon süresi, rakip yapımların performansı ve yaz tatili döneminin etkisiyle şekillenecek. Aynı haftada vizyona giren “Karate Kid: Efsane Dövüşçüler” gibi filmlerle rekabet eden yapım, Sihirli Annem’in sadık hayran kitlesiyle öne çıkıyor. Seyirci yorumları ve gişe başarısı, vizyon süresini Haziran sonu veya Temmuz başına kadar uzatabilir.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda? Sinemalara geldi - 1. Resim

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA?

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’in sinemalarda kalma süresi, gişe performansına ve seyirci talebine bağlı olarak genellikle 4-8 hafta arasında değişiyor. Temmuz 2025’in ilk haftalarına kadar sinemalarda kalacağı tahmin ediliyor. 

Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zamana kadar vizyonda? Sinemalara geldi - 2. Resim

NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 30 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde vizyona girdi. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın yer aldığı film beyaz perdede yerini aldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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