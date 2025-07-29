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Batan gemide öldükleri sanılıyordu! 10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Batan gemide öldükleri sanılıyordu! 10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Husilerin 7 Temmuz’da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, batırdıkları yük gemisi Eternity C’de öldüğü sanılan 10 mürettebatın hayatta olduğunu gösteren bir görüntü yayınlandı.

Yemen’deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz’da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Yunanistan tarafından işletilen Liberya bandıralı yük gemisi Eternity C’de öldüğü sanılan mürettebattan iyi haber geldi. Husiler, öldüğü sanılan 1’i güvenlik görevlisi toplam 10 mürettebatın hayatta olduğunu gösteren bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, mürettebatın Husiler tarafından kurtarılma anlarına yer verilirken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve aileleri ile telefonla konuştukları görüldü.

Batan gemide öldükleri sanılıyordu! 10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Saldırı sonrası 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendiren geminin işletmecisi Yunanistan merkezli Cosmoship, mürettebatın hayatta olduklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filipin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatta olan mürettebatın 9’unun Filipinli olduğu ifade edilerek, Filipinli mürettebatın serbest bırakılması için çalışmaların başladığı aktarıldı.

GEMİDEKİ 10 MÜRETTEBAT DAHA ÖNCE KURTARILMIŞTI

Yetkililer, 14 Temmuz’da yaptıkları açıklamada, gemide bulunan 3’ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10’unun kurtarıldığını belirtmiş, mürettebatın Suudi Arabistan’a sevk edildiğini bildirmişti. Cosmoship, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirmiş, deniz güvenliği kaynakları, ise 5 mürettebatın gemi batmadan önce hayatını kaybettiğine inanıldığını aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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