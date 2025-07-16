Saldırılara direnemediler, borç krizi patlak verdi! Eliat Limanı kapatıldı

İsrail'den yapılan açıklamada, Eilat Limanı, Yemen'deki Husilerin saldırıları ve artan borç krizi nedeniyle 20 Temmuz itibarıyla tüm faaliyetlerini durduracak. Limanın 2024 gelirlerinin yaklaşık yüzde 80 oranında azaldığı tahmin ediliyor.

İsrail Limanlar ve Denizcilik Otoritesi, stratejik öneme sahip Eilat Limanı'nın artan borç krizi nedeniyle 20 Temmuz itibarıyla tüm faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

İsrail Ulusal Acil Durum Otoritesi tarafından yayımlanan resmi bildiride, Eilat Belediyesi’nin ödenmemiş yerel vergiler nedeniyle limanın banka hesaplarını dondurmasının operasyonları imkânsız hale getirdiği belirtildi.

LİMAN BORÇ YÜKÜNE DAYANAMADI

Yerel medya, kararı “dramatik bir adım” olarak tanımlarken, bunun Kızıldeniz’deki deniz lojistiğini sekteye uğratabileceğine dikkat çekti. Acil Durum Otoritesi, limanın kapanmasının bölgede İsrail Donanması'na yönelik lojistik desteği durdurabileceği uyarısında bulunarak, artan bölgesel gerilim ortamında güvenlik açıklarının oluşabileceğine işaret etti.

İsrail hükümeti Haziran ayında limanın borçlarının bir kısmını karşılamak amacıyla 15 milyon şekel (yaklaşık 4 milyon dolar) tutarında acil yardım paketi onaylamıştı. Ancak bu desteğin liman faaliyetlerini normale döndürmek için yetersiz kaldığı bildirildi.

Gazze savaşının başladığı Ekim 2023’ten bu yana araç ithalatı ve diğer kargo sevkiyatlarındaki durma noktasına gelen işlemler nedeniyle Eilat Limanı'nın 2024 gelirlerinin yaklaşık yüzde 80 oranında azaldığı tahmin ediliyor.

CİDDİ GELİR KAYIPLARI YAŞANDI

Salı günü, İsrail ordusu Yemen'deki Husiler tarafından Eilat kentini hedef alan bir İHA’nın havada imha edildiğini duyurdu. Husiler ise Eilat Limanı ile Negev bölgesindeki bir askeri noktayı hedef alan “eşzamanlı ve başarılı” bir saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırı, Kızıldeniz ve Güney İsrail'de artan güvenlik tehditlerine dikkat çekerken, deniz taşımacılığındaki kesintiler ve bölgedeki sürekli tehditler nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşayan liman üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

HUSİLERİN SALDIRILARI

İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki en güneydeki limanı olan Eilat, uzun süredir Mısır’daki Süveyş Kanalı’nı bypass eden ticaret yolları için kritik bir geçiş noktası olarak hizmet veriyordu. Ancak Kasım 2023’ten bu yana Husiler, Gazze’deki saldırılara karşılık olarak Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde İsrail'i ve ticari gemileri hedef alan füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şu ana kadar yaklaşık 58.600 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.