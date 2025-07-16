Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef aldı: Ortadan kaldırmalıyız... İsrailli aşırı sağcı bakandan savaş çığırtkanlığı!

İsrail, Süveyda'da yaşanan Dürzi çatışması nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyerek 6 sivili katletti. Sabahın erken saatlerinde başlayan olayda akşam ateşkes ilan edildi. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ise savaş çığırtkanlığına devam ediyor. Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak, "ortadan kaldırmalıyız" dedi.

Suriye’nin güneyinde güvenlik güçleri ile yerel grupların çatışmasına müdahil olan İsrail ordusu, başkent Şam’daki önce Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesini sonra ise Genelkurmay Başkanlığı binasını bombaladı.

SURİYE'DE KATLİAM

Saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Suriye kaynakları Süveyda Dürziler ile ateşkes sağlandığını duyurdu.

Suriye yönetimi, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını bildirdi.

"ŞARA'YI ORTADAN KALDIRLAMIYIZ"

Olayla ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ederken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in skandal savaş söylemleri ise devam etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alan Gvir, "Suriye Devlet Başkanı Şara ile ilgili yapılması gereken tek şey onu ortadan kaldırmaktı. Yılanın başını ezmemiz gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN TEMASLARI SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefonda görüştü.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.