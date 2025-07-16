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Suriye'den yeni Dürzi açıklaması! "Sorumlular bulunacak ve..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye, Çatışma, Şam, Hava Saldırısı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Süveyda'da yaşanan Dürzi çatışması nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyerek 6 sivili katletti. Sabahın erken saatlerinde başlayan olayda akşam ateşkes ilan edildi. Suriye'den konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, sorumluların adalet önüne çıkarılacağı ifade edildi.

Suriye yönetimi, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını bildirdi.

Suriye'den yeni Dürzi açıklaması!

"ÜZÜCÜ İHLALLER YAŞANDI"

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Süveyda'nın bazı bölgelerinde meydana gelen “üzücü ihlallerin” yakından takip edildiği belirtilerek, bu eylemler “devletin temel ilkeleriyle bağdaşmayan, suç teşkil eden ve yasa dışı” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, hükümetin tüm olayları titizlikle soruşturma ve suça karıştığı tespit edilen kişi ya da yasa dışı örgütleri cezalandırma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

SURİYE'DE İSTİKRAR VURGUSU

Ülke genelinde güvenlik ve istikrarın korunmasının en öncelikli hedef olduğu ifade edilerek, Süveyda halkının haklarının her zaman korunacağı garantisi verildi.

Öte yandan, yerel kaynaklara göre pazar günü, Süveyda’da silahlı Dürzi milislerle Bedevi gruplar arasında, karşılıklı araç alıkoyma gerekçesiyle çatışmalar çıktı. Suriye İçişleri Bakanlığı, olaylarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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