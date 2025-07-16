İsrail NATO ülkesi mi? Suriye saldırılarıyla gündemde!

İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenlediği hava saldırıları bölgedeki dengeleri bir kez daha değiştirdi. İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırıları sonrası, Tel Aviv yönetiminin NATO ile olan ilişkileri yeniden tartışma konusu oldu. Peki İsrail NATO ülkesi mi?

İsrail savaş uçaklarının, Suriye Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef aldığı saldırıların ardından, kamuoyunda “İsrail NATO üyesi mi?” sorusu da yeniden gündeme taşındı.

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?

İsrail, resmi olarak NATO’ya üye ülkeler arasında yer almıyor. Ancak bu durum, İsrail’in NATO ile hiçbir ilişkisi olmadığı anlamına gelmiyor. 1994 yılından bu yana “Akdeniz Diyaloğu” adı verilen ortaklık programı kapsamında İsrail, NATO ile yakın iş birliği sürdürüyor. Bu çerçevede İsrail, NATO’nun düzenlediği birçok askeri tatbikata gözlemci ya da ortak ülke statüsüyle katılıyor.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO, 1949 yılında kurulan ve bugün itibarıyla 32 üyeden oluşan bir savunma ittifakıdır. İsrail, bu ülkeler arasında olmasa da özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle ikili savunma anlaşmalarına sahip olmasıyla dikkat çeker. NATO’ya son olarak 2024 yılında İsveç katılmıştır. İşte NATO üyesi ülkeler:

ABD

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İsveç (2024'te katıldı)

İtalya

İzlanda

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye (1952'de katıldı)

Yunanistan (1952'de katıldı)