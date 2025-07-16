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İsrail'den peş peşe tansiyonu artıracak açıklama! Şara ise meydan okudu: Her karış toprağımızı savunacağız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail&#039;den peş peşe tansiyonu artıracak açıklama! Şara ise meydan okudu: Her karış toprağımızı savunacağız!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a ağır bombardıman başlattı. Saldırılarda can kaybı yaşanırken Netanyahu ve Katz tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptı. Suriye lideri Şara ise "Vatanın her karış toprağını savunacağız" diyerek meydan okudu.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti. İsrail'de Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

NETANYAHU: DURUM ÇOK CİDDİ!

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı. Kentten dumanlar yükselirken Netanyahu "İsrail'deki Dürzi vatandaşlarım, Süveyda'daki durum, Suriye'nin güneybatısındaki durum çok ciddidir. İsrail Savunma Kuvvetleri çalışıyor, Hava Kuvvetleri çalışıyor, diğer kuvvetler çalışıyor. Dürzi kardeşlerimizi kurtarmak ve rejim çetelerini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ve şimdi sizden bir ricam var: Siz İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Hayatınızı riske atıyorsunuz; öldürülebilirsiniz, kaçırılabilirsiniz ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çabalarına zarar veriyorsunuz. Bu nedenle sizden ricam, evlerinize dönün, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin harekete geçmesine izin verin" dedi.

İsrail'den peş peşe tansiyonu artıracak açıklama! Şara ise meydan okudu: Her karış toprağımızı savunacağız! - 1. Resim
Katz - Netanyahu

KATZ: SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da X hesabından "Şam'daki sinyaller bitti, şimdi acı darbeler gelecek. İsrail Savunma Kuvvetleri, Dürzilere saldıran güçleri tamamen geri çekilene kadar Süveyda'da yoğun bir şekilde operasyonlarını sürdürecek. İsrail'deki Dürzi kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail Ordusu'na güvenebilirsiniz. Başbakan Netanyahu ve ben, Savunma Bakanı olarak bir taahhütte bulunduk ve bu taahhüdü yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞARA'DAN NET MESAJ: TOPRAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

Gözlerin çevrildiği Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise ulusa seslenerek "Şam'da kalıp vatanımın her karış toprağını savunacağım" dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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