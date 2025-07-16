Canlı yayında patlamaya yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

İsrail öğle saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamaya başladı. Kentten yoğun duman yükselirken patlamaya canlı yayında yakalanan bir sunucunun korku dolu anları kameralara yansıdı.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

CANLI YAYINDA PATLAMA

Öte yandan kent genelinde yoğun bir bombardıman başlatıldı. Şam'dan dumanlar yükselirken Suriyeli bir gazeteci, patlamalardan birine canlı yayında yakalandı. O panik anları ve yaşanan yıkım kameralara da yansıdı.