Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Canlı yayında patlamaya yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

Canlı yayında patlamaya yakalandı! Korku dolu anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail öğle saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamaya başladı. Kentten yoğun duman yükselirken patlamaya canlı yayında yakalanan bir sunucunun korku dolu anları kameralara yansıdı.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

Canlı yayında patlamaya yakalandı! Korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

CANLI YAYINDA PATLAMA

Öte yandan kent genelinde yoğun bir bombardıman başlatıldı. Şam'dan dumanlar yükselirken Suriyeli bir gazeteci, patlamalardan birine canlı yayında yakalandı. O panik anları ve yaşanan yıkım kameralara da yansıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahraz ne demek, ne anlama geliyor? Ahraz kelimesinin anlamıİstanbul'da Kent Ormanı'nda yangın! Ekipler bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şam'da patlama sesleri! İsrail, Suriye Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu - DünyaŞam, İsrail'in ağır bombardımanı altında!Rus anne ve iki kızı Hint mağarasında yaşarken bulundu! - DünyaRus anne ve iki kızı mağarada yaşarken bulundu!Bir testereyle 200 yıllık tarihi sildiler! 'Sycamore Gap' davasında karar çıktı - DünyaBir testereyle 200 yıllık tarihi sildilerNew York’ta Kıbrıs konulu gayriresmi zirve başlıyor... Türkiye’den geri adım yok: İki devletli çözüm - DünyaTürkiye’den geri adım yok: İki devletli çözümİsrail ordusunda travma sürüyor! Son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti - Dünya2 hafta içerisinde 3 İsrail askeri intihar ettiLavrov Trump'ın yaptırım tehdidine Çin'den cevap verdi: "NATO ve AB ülkelerinin baskısına maruz kalıyor" - Dünya"NATO ve AB ülkelerinin baskısına maruz kalıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...