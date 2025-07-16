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İsrail neden Suriye’ye saldırıyor? Orta Doğu’da yeni fırtına!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail neden Suriye’ye saldırıyor? Orta Doğu’da yeni fırtına!
İsrail, Suriye, Orta Doğu, Gerilim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları gerekçe göstererek Şam’da bulunan Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurdu. Peş peşe yapılan saldırılar Orta Doğu’da gerilimi artırırken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Peki, İsrail neden Suriye'ye saldırıyor?

İsrail ile Suriye arasında yıllardır süren gerginlik, son dönemde yeniden zirveye ulaştı. Suriye’nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmaları gerekçe gösteren Tel Aviv yönetimi, başkent Şam’a yönelik ağır hava saldırıları düzenlemeye başladı. İlk hedefler arasında Genelkurmay Başkanlığı yer alırken, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu. Bu gelişme, sadece Suriye’de değil, tüm Orta Doğu’da derin bir tedirginliğe yol açtı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamaları ise yeni saldırıların habercisi olarak yorumlandı.

İsrail neden Suriye’ye saldırıyor? Orta Doğu’da yeni fırtına! - 1. Resim

İSRAİL NEDEN SURİYE’YE SALDIRIYOR?

İsrail, son saldırılarına gerekçe olarak Suriye’nin güneyinde yaşanan çatışmaları ve Dürzi nüfusa yönelik tehditleri gösterdi. Suriye’nin Süveyda kentinde artan gerilim, İsrail tarafından “ulusal güvenlik tehdidi” olarak değerlendirildi. Bu doğrultuda Tel Aviv yönetimi, Şam’da kritik askeri ve siyasi noktaları hedef aldı.

İlk saldırıda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken, ikinci saldırının hedefinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yer aldı. İsrail basınına göre bu saldırılar, Suriye hükümetine “caydırıcı” bir mesaj taşıyor. 

İsrail neden Suriye’ye saldırıyor? Orta Doğu’da yeni fırtına! - 2. Resim

İSRAİL SURİYE SAVAŞI BAŞLAR MI?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Katz, Suriye’ye yönelik saldırıların “şimdilik sadece başlangıç” olduğunu vurguladı. Özellikle Şam yönetiminin, ülkenin güneybatısındaki Süveyda’dan tamamen çekilmemesi durumunda saldırıların artacağı tehdidinde bulundu.

Katz ayrıca İsrail’deki Dürzilere hitaben, “Suriye’deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz.” mesajı verdi. Bu açıklama, İsrail’in Dürzi toplulukları gerekçe göstererek Suriye’ye yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceği anlamına geliyor. 

İsrail neden Suriye’ye saldırıyor? Orta Doğu’da yeni fırtına! - 3. Resim

İSRAİL’İN SURİYE’YE SALDIRILARI NASIL BAŞLADI?

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik saldırıları, Tel Aviv’in güney Suriye’deki Dürzi topluluklara yönelik güvenlik kaygılarını gerekçe göstermesiyle başladı. İsrail, bu bölgelerde Suriye ordusunun varlığını “doğrudan tehdit” olarak nitelendirdi ve bu gerekçeyle askeri operasyonları meşrulaştırmaya çalıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Tel Aviv yönetimi, Dürzi halkına zarar verilmesi halinde “askerî caydırıcılığın” devreye sokulacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Şam’a yönelik hava saldırıları başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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