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Ateşkes geldi ama gerilim bitmedi! "Hükümetle tüm ilişki kesildi"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Suriye, Ateşkes, Gerginlik, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Suriye'ye saldırıları bölgede gerginliği zirveye taşıdı. Kısa bir süre önce ise ateşkes sağlandı. Olayların ardından İsrailli yetkili, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiğini" ileri sürdü.

İsrail, sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a ağır bombardıman başlattı. Saldırılarda can kaybı yaşanırken, akşam saatlerinde ateşkes geldi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiği" ileri sürüldü.

Ateşkes geldi ama gerilim bitmedi! "Hükümetle tüm ilişki kesildi" - 1. Resim

"UZLAŞI İHLALİ"

Tel Aviv yönetiminin, Suriye hükümetiyle ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtilen haberde, İsrail'in ABD ile koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Suriye ordusunun Süveyda kentine yönelik operasyonunda "İsrail ile koordinasyon sağladığı ancak aralarındaki uzlaşıyı ihlal ettiği" öne sürüldü.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ateşkes geldi ama gerilim bitmedi! "Hükümetle tüm ilişki kesildi" - 2. Resim

"SALDIRILAR ARTACAK" DENMİŞTİ

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

Son olarak, İsrail ordusu bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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