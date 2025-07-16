Ateşkes geldi ama gerilim bitmedi! "Hükümetle tüm ilişki kesildi"

Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2025 18:03 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 18:47 - Güncelleme:

İsrail, Suriye, Ateşkes, Gerginlik, Saldırı, Haber

İsrail'in Suriye'ye saldırıları bölgede gerginliği zirveye taşıdı. Kısa bir süre önce ise ateşkes sağlandı. Olayların ardından İsrailli yetkili, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiğini" ileri sürdü.

İsrail, sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a ağır bombardıman başlattı. Saldırılarda can kaybı yaşanırken, akşam saatlerinde ateşkes geldi. Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiği" ileri sürüldü. "UZLAŞI İHLALİ" Tel Aviv yönetiminin, Suriye hükümetiyle ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtilen haberde, İsrail'in ABD ile koordinasyon halinde olduğu kaydedildi. İlgili Haber Bakan Fidan, Barrack ve Şeybani ile görüştü: Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları durdurulmalı Suriye ordusunun Süveyda kentine yönelik operasyonunda "İsrail ile koordinasyon sağladığı ancak aralarındaki uzlaşıyı ihlal ettiği" öne sürüldü. Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. "SALDIRILAR ARTACAK" DENMİŞTİ İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. Son olarak, İsrail ordusu bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş