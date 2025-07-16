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Suriye'deki bombardıman sonrası füze fırlattılar! Husiler saldırıyı üstlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Suriye, Husiler, Füze Saldırısı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından Yemen'deki Husiler İsrail'e füze fırlattı. İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzeyi engellediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İsrail ordusu, X hesabından yaptığı açıklamada, "çeşitli bölgelerde sirenlerin devreye girmesinin ardından Yemen'den gönderilen bir füzenin etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, güneydeki Negev ve Ölüdeniz bölgesinde birçok yerleşim yerinde sirenler çaldı.

Suriye'deki bombardıman sonrası füze fırlattılar! Husiler saldırıyı üstlendi - 1. Resim

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ 

Yemen'deki Husiler ise Ben Gurion Havalimanı, Negev bölgesi ve Eilat limanının balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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