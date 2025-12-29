İstanbul ve çevresi dikkat! Marmara Denizi’nde fırtına etkili olacak
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu. Açıklamada, rüzgar hızının yer yer 75 kilometreye ulaşabileceği, fırtınanın 31 Aralık sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."