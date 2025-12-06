Fransa’nın nükleer balistik denizaltı üssü Ile Longue’da gece yarısı tansiyon zirveye çıktı. Hava sahasında beliren beş izinsiz drone, ülkenin en kritik savunma noktalarından birini alarma geçirdi. Üs çevresinde kırmızı alarm verilirken Fransız ordusu drone’lara ateş açtı.

Fransız ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Ile Longue yarımadasında bulunan nükleer balistik denizaltı üssünün üzerinde uçan beş izinsiz insansız hava aracını tespit etti.

AFP’ye göre üs, Fransa’nın dört nükleer balistik denizaltısını barındırıyor ve ülkenin en kritik savunma noktalarından biri olarak biliniyor.

Yetkililer, drone’ların belirlenmesinin ardından karşı drone ve arama operasyonunun başlatıldığını aktardı.

Üssü korumakla görevli deniz piyade taburu drone’lara ateş açtı ancak herhangi birinin düşürülüp düşürülmediği bilinmiyor.

Atlantik Denizcilik İdaresi Sözcüsü Guillaume Le Rasle, hassas altyapının tehdit altında olmadığını belirterek drone ihlalinin “halkı telaşlandırmak amacıyla” yapılmış olabileceğini söyledi.

İdare, olayın ardından bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı.

AVRUPA’DA DRONE GERİLİMİ BÜYÜYOR

Avrupa’da art arda yaşanan drone ihlallerinin son halkasından biri de İrlanda’nın batı kıyılarında ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin uçağı indikten kısa süre sonra dört ila beş drone’un İrlanda donanmasına ait LÉ William Butler Yeats gemisinin etrafında tur attığı kaydedilmişti. Drone’ların ışıklarının açık şekilde uçması dikkat çekmişti.

Benzer şekilde, 10 Eylül’de 19 drone’un Belarus’tan Polonya hava sahasına girdiği olay hâlâ Avrupa güvenlik gündemini meşgul ediyor. Kremlin ise bu ihlallerle bağının olmadığını savunuyor.

FRANSA OLAYI YARGIYA TAŞIDI

Atlantik Denizcilik İdaresi, olayla ilgili soruşturmanın Rennes’deki askeri savcılık tarafından yürütüleceğini açıkladı. Drone’ların menşeinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası