Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranında

Kira sözleşmeleri Kasım ayında yenilenecek taraflar, enflasyon rakamlarını beklerken, TÜİK'in Ekim ayı verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak belli oldu.

2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Bu oran, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre hesaplanacak ve kira sözleşmelerinde üst sınır olarak uygulanacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerini güncelleyebilecek. Kiracılar ise zam oranını bu verilere göre takip edecek.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2025 kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 38,36 olarak belirlendi. Bu oran, Eylül ayı enflasyon verileriyle yıllık yüzde 33,29 hesaplandı.