TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?

Merkez Bankası bir önceki PPK toplantısını 11 Eylül 2025 tarihinde yapmış ve politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Enflasyonda kademeli bir düşüş hedefiyle birlikte kredi piyasalarında da hareketlilik yaşandı.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 23 Ekim'de gerçekleştireceği toplantı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

PPK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TCMB’nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz oranına ilişkin karar aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası, yılın son toplantısını ise 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirecek. 2026 yılı içinse ilk PPK toplantısının 22 Ocak’ta, ikinci toplantının ise 12 Mart’ta yapılması planlanıyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI ÖNCESİ BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Piyasa beklentileri, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faiz indirimine devam edebileceği yönünde. Analistlerin büyük kısmı 150 ila 200 baz puan aralığında bir indirimin gelebileceğini tahmin ediyor.

Eylül ayında açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, TCMB’nin daha temkinli bir adım atabileceği ve indirimi sınırlı tutabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

