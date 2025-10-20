Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak

- Güncelleme:
İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak
İstanbulspor Bandırmaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig heyecanı sürerken milyonlarca futbolsever İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta gibi soruların cevaplarını aramaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig’de yeni haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak. Ligde çıkış arayan iki ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçme hedefindeler. Peki, İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İstanbulspor - Bandırmaspor karşılaşması beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar mücadeleyi şifresiz olarak TRT Spor üzerinden takip edebilecek.

İstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Maça İstanbul’da bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

