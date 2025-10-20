Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS ve yaş şartı var! Adli Tıp Kurumu'na onlarca personel alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adli Tıp Kurumu'na 85 personel alınacak. KPSS ve yaş şartı bulunan personel alımına ilişkin başvurular 23 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 85 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 KASIM

Başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

MÜLAKAT YAPILACAK 

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

