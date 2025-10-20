Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 246 subay istihdam edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'deki ilanına göre Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 246 subay alınacak. Başvurular 3 Kasım'a kadar sürecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

SON GÜN 3 KASIM

Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

