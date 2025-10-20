Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı

Korkunç olay Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi 18035. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Evin önündeki kan lekelerini fark eden mahalleli durumu anında yetkililere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şahsın kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

KORKUNÇ ŞÜPHE! BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.