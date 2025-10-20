Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı

Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in bir evin giriş kapısında kan lekeleri gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler eve girince silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Öte yandan durumun dün gece Edremit'te 2 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sonra polisle çatışarak vurulup öldürülen şahısla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

Korkunç olay Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi 18035. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Evin önündeki kan lekelerini fark eden mahalleli durumu anında yetkililere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı - 1. Resim

ERKEK CESEDİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı - 2. Resim

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şahsın kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Balıkesir'de esrarengiz olaylar! Gerçek evin girişindeki kan lekesi ile ortaya çıktı - 3. Resim

KORKUNÇ ŞÜPHE! BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

