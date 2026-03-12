600 bine yakın öğretmen adayı atama bekliyor. Her sene eğitim fakülteleri 100 bin mezun veriyor. Buna karşılık 125 bine yakın öğretmen de emekliliği geldiği hâlde bırakmıyor. Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan’a göre temel sebep ekonomik.

MAHMUT ÖZAY - Katıldığı programda eğitim çalışanlarının ekonomik problemlerine temas eden Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, en önemli gündemin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar ve artan hayat pahalılığının çalışanları zorladığını kaydeden Geylan, emeklilikte yaşanan hak kayıplarının da gelecek kaygısını artırdığını dile getirdi. Talip Geylan, MEB’de emeklilik hakkını elde etmesine rağmen görevine devam eden öğretmenlere ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ÇÖZÜM TEKLİFLERİ SIRALANDI

Başkan Geylan “MEB bünyesinde 123.724 öğretmenimiz, emekli olma hakkını elde ettiği hâlde fiilen göreve devam ediyor. Bu meslektaşlarımızın kahir ekseriyeti, haklı olarak, ekonomik gerekçelerle emekli olmaktan imtina ediyor. Çünkü hâlihazırda emekli olduklarında alacakları maaş, çalışırken elde ettikleri ücretin neredeyse %45’ine tekabül ediyor” dedi.

Öğretmenlerin huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmesi için yapılması gereken düzenlemelere dikkat çeken Geylan, mali şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: Oysaki, emekli şartları iyileştirilmiş olsa, yıllarca Türk eğitimine hizmet etmiş bu öğretmenlerimiz, hayatlarının son deminde huzur ve rahatlıkla emeklilik hayatına devam edebilecekler. Yıllardır söylüyoruz: Ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları, yani her türlü ilave ödeme emekliliğe esas kazanca dâhil edilmeli ki, emekli maaşları ve ikramiyesi makul seviyeye gelebilsin.

10 BİN DERMAN OLMAZ

Emekliliğin teşvik edilmesinin atama bekleyen öğretmen adayları için büyük bir fırsat doğuracağını ifade eden Geylan, mevcut kontenjanların yetersizliğine vurgu yaptı: Düşünsenize; yüz bini aşkın öğretmenimiz emekli olabilse, bir o kadar genç meslektaşımıza istihdam imkânı doğacak. 500 bini aşkın fakülte mezunu öğretmen adayı atama beklerken, 10 binlik atama kontenjanlarıyla hangi derde derman olacağız?

