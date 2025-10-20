Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hükûmet dar gelirliler için düğmeye bastı! Enerjide yeni dönem başlıyor

Hükûmet, doğalgaz ve elektrikte vatandaşlara sağlanan sübvansiyonları daha adil ve hedefli hâle getirmek için düğmeye bastı. Gelire, tüketime veya kullanıcı grubuna göre farklı destek oranlarının uygulanması yönünde hayata geçirilen çalışmalar revize edilecek.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Belirlenen sübvansiyon üst sınırı aşağı çekilecek. Sübvansiyon dışına çıkarılan kısımdan oluşacak kaynak, sınır kapsamında tüketim yapan dar gelirli vatandaşlara ek destek olarak aktarılacak.

Böylece hem kamu kaynakları verimli kullanılacak hem de enerji destekleri adil paylaştırılacak.

HÜK&UCİRC;MET ÖZEL BİR UYGULAMA GELİŞTİRİYOR

Çalışmalarda, doğalgazda il ve aylık ortalama tüketime limitlerin belirlenmesi gündemdeyken, elektrikte 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim sınırının bu ayın sonuna kadar düşürülmesi ve bundan faydalanan hane sayısının azaltılması bekleniyor.

Tek sayaç altında birden fazla ailenin yaşadığı haneler için de özel bir uygulama geliştiriliyor. Gelir düzeyi belirlenen ailelerin sübvansiyon desteği buna göre devam edecek.

