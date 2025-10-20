Hükûmet dar gelirliler için düğmeye bastı! Enerjide yeni dönem başlıyor

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Belirlenen sübvansiyon üst sınırı aşağı çekilecek. Sübvansiyon dışına çıkarılan kısımdan oluşacak kaynak, sınır kapsamında tüketim yapan dar gelirli vatandaşlara ek destek olarak aktarılacak.

Böylece hem kamu kaynakları verimli kullanılacak hem de enerji destekleri adil paylaştırılacak.

HÜK&UCİRC;MET ÖZEL BİR UYGULAMA GELİŞTİRİYOR

Çalışmalarda, doğalgazda il ve aylık ortalama tüketime limitlerin belirlenmesi gündemdeyken, elektrikte 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim sınırının bu ayın sonuna kadar düşürülmesi ve bundan faydalanan hane sayısının azaltılması bekleniyor.