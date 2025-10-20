Toyota en değerli otomotiv markası
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Marka danışmanlık şirketi Interbrand’in 2025 yılı “Best Global Brands” (En İyi Global Markalar) raporuna göre Toyota, üst üste 22. kez dünyanın en değerli otomotiv markası seçilerek bu alandaki istikrarlı başarısını sürdürdü.
ALİ ÇELİK - Değerini bu yıl yüzde 2 artarak 74,2 milyar dolara taşıyan Toyota, tüm sektörleri kapsayan genel sıralamada ise 100 marka içinde 6’ncı sırada yer aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe