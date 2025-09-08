Toyota, Avrupa’da elektrikli araç üretimi için düğmeye bastı

ALİ ÇELİK - Uzun zamandır elektrikli araçlar tarafında yapacağı hamle merakla beklenen Japon üretici Toyota, Avrupa’daki ilk tamamen elektrikli modelinin üretimine Çekya’nın Kolin kentinde başlayacağını açıkladı.

680 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Başbakan Petr Fiala ve Toyota Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata’nın da katıldığı törenle duyurulan proje için yaklaşık 680 milyon avroluk yatırım yapılacağı belirtildi. Söz konusu fabrikada batarya üretimi de planlanırken, yatırımla birlikte tesisin kapasitesinin 152 bin metrekareden 173 bin metrekareye çıkması bekleniyor.

Üretilecek modelle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.