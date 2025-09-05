Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! 

Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! 

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de yılın 8 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu. Yılın 8 ayında Türkiye’de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi ve Renault bu dönemde toplamda 74 bin 139 satışla en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu.

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde toplam 654 bin 413 sıfır otomobil satışı gerçekleşirken, Renault bu dönemde toplamda 74 bin 139 satışla en fazla otomobil satan marka oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu!  - 1. Resim

TÜRKİYE'DE 8 AYDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI RENAULT OLDU

Yılın 8 ayında Türkiye’de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. Renault, bu dönemde toplamda 74 bin 139 satış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde pazar payı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde marka bazında satışlarda ikinci sırada 47 bin 645 ile Volkswagen bulunurken, 47 bin 264 ile Toyota listede üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Fiat 46 bin 424 satış yaparken, Hyundai 40 bin 907, Peugeot 37 bin 475 otomobil sattı.

Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu!  - 2. Resim

MODEL BAZINDA CLİO ÖNDE

Yılın 8 ayında model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında da Renault Clio yer aldı. Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 30 bin 444 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

İkinci sırada 25 bin 756 ile Tesla Model Y bulunurken, 23 bin 46 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 21 bin 70 ile Togg T10X olurken, BYD Seal U 18 bin 493 ile beşinci sırada konumlandı.

SUV EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ OLMAYA DEVAM ETTİ

Toplam satılan otomobiller gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 410 bin 891 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla sedan, yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 ile yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 ile yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 ile yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 52 bin 253 ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 ile yüzde 0,7 pay aldı.

ODMD verilerine göre, 2025'in ocak-ağustos döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil markası şöyle:

Marka  Ocak-Ağustos

  • RENAULT    74.139
  • VOLKSWAGEN    47.645
  • TOYOTA    47.264
  • FIAT    46.424
  • HYUNDAI    40.907
  • PEUGEOT    37.475
  • BYD    31.884
  • OPEL    28.770
  • SKODA    26.455
  • CITROEN    26.183
